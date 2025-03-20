Сегодня утром, 20 марта, детский автобус попал в массовую аварию. Как сообщают в местных пабликах Киржачского района, столкнулись пять автомобилей. Судя по фото и видео с места происшествия,

Сегодня утром, 20 марта, детский автобус попал в массовую аварию. Как сообщают в местных пабликах Киржачского района, столкнулись пять автомобилей. Судя по фото и видео с места происшествия, автобус вылетел в кювет. Инцидент произошел на перекрестке Захарово – Филипповское. На месте работали экстренные службы. По информации из соцсетей, есть пострадавшие. В УМВД области пока подробности