Военнослужащего Павла родом из Юрьев-Польского вернули в Россию. Земляк находился в плену ВСУ. О возвращении Павла на родину рассказал губернатор Александр Авдеев в соцсетях. Павел был в

Военнослужащего Павла родом из Юрьев-Польского вернули в Россию. Земляк находился в плену ВСУ. О возвращении Павла на родину рассказал губернатор Александр Авдеев в соцсетях. Павел был в числе 175 военнослужащих, которых вчера обменяли на украинских боевиков. Обмен анонсировал Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом. Из телеграм-канала «Авдеев. О важном» Павла очень ждут родные.