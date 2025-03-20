ВТБ с 20 марта меняет ставки по рыночным ипотечным программам.

ВТБ с 20 марта меняет ставки по рыночным ипотечным программам. В зависимости от размера первоначального взноса снижение ставок составит от 0,5 до 1 процентного пункта. Об этом сообщил начальник управления «Ипотечное кредитование» банка Сергей Бабин.По новым условиям, при первоначальном взносе от 50% минимальная ставка составит 27,8%* годовых. Для зарплатных клиентов при внесении от 30% до 50% стоимости недвижимости ипотечные кредиты будут предлагаться от 28,4%** годовых. Минимальные ставки доступны при условии оформления комплексного страхования и подтверждения дохода.«Благодаря снижению стоимости фондирования на рынке мы можем снизить ставки по ипотечным кредитам. Говорить о глобальном развороте тренда пока преждевременно. С учетом сигналов ЦБ, ключевая ставка будет оставаться высокой большую часть года, поэтому общая динамика спроса на ипотеку будет сдержанной. Ключевую роль продолжит играть господдержка, которая будет обеспечивать львиную долю ипотечных продаж», - отметил Сергей Бабин.В начале марта банк снизил ставки по комбинированной ипотеке, в том числе на цели индивидуального жилищного строительства. Так, средневзвешенная ставка по «семейной» ипотеке в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области для суммы кредита 13,5 млн рублей теперь начинается от 9,51% (ранее – от 12,08%).ВТБ по итогам февраля 2025 года провел 8,4 тысячи ипотечных сделок, общий объем которых составил свыше 42 млрд рублей. Это примерно сопоставимо с февралем прошлого года, но более чем вдвое превышает результат января. Как и в целом на рынке, в банке наиболее востребована "семейная ипотека": в феврале ею воспользовались 6,6 тысячи клиентов ВТБ, получив почти 35 млрд рублей. Лидерами по объему ипотечных сделок стали Москва и Московская область (12,2 млрд рублей), Краснодарский край (2,8 млрд рублей), Санкт-Петербург с Ленинградской областью (2,3 млрд рублей).*Базовая программа + будущий зарплатный клиент + программа большая сумма кредитаПолная стоимость кредита 28,949% – 37,172%.Ставка 27,80% годовых действует при условии комплексного страхования, подтверждении дохода и занятости, при первом взносе от 50,1% и с учетом дисконта за перевод заработной платы в банк ВТБ и при сумме кредита более 25 млн руб. для Москвы и МО, Санкт-Петербурга и ЛО или более 10 млн руб. для других регионов. Условия применения дисконта: в течение трех месяцев с даты заключения кредитного договора должно произойти первое зачисление от работодателя на сумму более 400 руб. В противном случае ставка по ипотеке увеличится на 0,9 процентных пункта.Программа на покупку строящегося и готового жилья. Сумма кредита — до 100 млн руб. Валюта кредита — рубли. Срок кредита — от 1 до 30 лет.Условия действительны с 20.03.2025 г. до даты изменения банком условий кредитования. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте vtb.ru.Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик, при наличии) соответствует требованиям Банка и предоставил полный пакет необходимых документов.Реклама. Банк . ИНН 7702070139. Генеральная лицензия Банка России №1000