Новости из других регионов РФ.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.Нефть и КапиталАрбитражный суд Краснодарского края отказался переносить в Москву дело о взыскании 34,3 млрд рублей за экологический ущерб после крушения танкеров в Керченском проливе и отклонил ходатайство о приостановке процесса. Суд указал, что подобные споры должны рассматриваться по месту загрязнения, пишет . Ответчики оспаривают методику расчета ущерба и заявляют о возможном двойном взыскании части суммы.Ставропольский крайВ Ставропольском крае родители назвали новорожденную дочь в честь лаврового листа. Имя Лорианна часто связывают с латинским словом «лавр» (лавровый лист). Необычное имя стало одним из самых редких в регионе, пишет . При этом в ЗАГС отмечают, что в крае всё чаще выбирают нестандартные имена для детей.Республика УдмуртияВ Удмуртии в 2025 году число суицидов среди детей и подростков выросло более чем в четыре раза, сообщила детский омбудсмен Ольга Авдеева. Большинство погибших — из благополучных семей, при этом регион поднялся с 13-го на 3-е место в ПФО по этому показателю, пишет . Среди ключевых причин называют проживание подростков отдельно от родителей и переход на семейное образование, из-за чего дети выпадают из поля контроля.Ростовская областьВ Ростовской области на сайтах объявлений массово выставляют на продажу заводы — от металлообработки до производства кормов и кирпича. Владельцы продают бизнесы по разным причинам: от переезда и смены деятельности до усталости и высокой нагрузки, пишет . Эксперты отмечают, что на решения также влияют рост издержек, снижение рентабельности и экономическая неопределённость.Республика ТатарстанКазань вновь сталкивается с резким ростом платы за коммунальные услуги, пишет . На заседании Госсовета Татарстана депутат Альберт Ягудин заявил, что завышенные тарифы фактически ведут жителей к обнищанию: люди вынуждены экономить на еде и лекарствах, тогда как платежи за ЖКХ достигают 9–15 тысяч рублей. Он подчеркнул, что рост тарифов значительно превышает обещанные 1,7%, а изношенность коммунальных сетей остается на уровне 70%.Волгоградская областьВолгоград готовится к завершению отопительного сезона, сообщает . По правилам тепло отключат только после пяти дней со среднесуточной температурой выше +8 градусов. Коммунальные службы уже отслеживают прогнозы, и ориентировочно подача тепла прекратится к середине апреля 2026 года. Однако при похолодании сроки могут сдвинуться, как это уже происходило в прошлые годы.Нижегородская областьВ Нижегородской области на трассе около Арзамаса в ДТП пострадали пять человек, сообщает . По данным ГАИ, водитель «Опеля» не уступил дорогу «Шкоде», из‑за чего машины столкнулись. Все раненые доставлены в больницу. В региональной Гострудинспекции уточнили, что среди пострадавших — социальный педагог, сотрудник финуправления и начальник отдела администрации Первомайска.Свердловская областьВ Нижнем Тагиле суд частично удовлетворил иск местного жителя к полиции после ДТП со служебной машиной, сообщает Авария произошла в 2024 году: полицейский, поворачивая налево, не уступил дорогу, и автомобиль истца был серьёзно повреждён. С учетом страховой выплаты суд взыскал с МВД 156 тысяч рублей, а также расходы на хранение авто и часть судебных издержек. Решение пока не вступило в силу.Оренбургская областьКак пишет , в Оренбургской области продолжается подготовка к весеннему половодью. По данным МЧС, уровень Ириклинского водохранилища на 18 марта составляет 72,06% — более четверти емкости свободна для приема талых вод. С 26 марта планируется сократить сбросы, чтобы не создавать угрозу для населенных пунктов ниже по течению, включая Орск.Тюменская областьФильм тюменского режиссера представлен на международном кинофестивале «Дух огня». Как сообщает , картина повествует о нефтегазовом освоении региона в 60–70-е годы. Фильм сочетает в себе документальные кадры и элементы художественного вымысла. Кинофестиваль «Дух огня», президентом которого является всемирно известный сербский режиссер Эмир Кустурица, — крупнейшая в России международная площадка для кинодебютов начинающих режиссеров.Омская областьПо Омской области пройдет волна карантинов из-за бешенства. Как пишет , в ближайшие два месяца специальный режим действует в населенных пунктах Марьяновского, Азовского и Омского районов. Опасный вирус был обнаружен на подворьях местных жителей.КарелияМужчине, которого сбил поезд в Петрозаводске, понадобилась помощь 12 доноров. Как пишет , неделю назад этого пациента в тяжелом состоянии доставили в больницу. Для стабилизации состояния потребовались значительные объемы переливания — ему ввели более двух литров эритроцитарной массы, плазму и тромбоциты.Приморский крайВ Приморье ФСБ пресекла деятельность местного жителя, финансировавшего экстремистские организации и вражескую страну. Как пишет , суд признал его виновным в госизмене и приговорил к 14 годам колонии строгого режима со штрафом 150 тыс. рублей.БашкирияВ Уфе подросток готовил теракт в православном храме по заданию украинского куратора, пишет Задержанный, действуя по указанию куратора с территории Украины, планировал самоподрыв в православном храме в период празднования Пасхи, чтобы убить мирных граждан. Как сообщили в ФСБ, подросток был завербован через мессенджер. На стадии подготовки его задержали силовики.Краснодарский крайУ родственников задержанного министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова прошли обыски, пишет. У его сожительницы и бывшей жены обнаружена элитная недвижимость в Сочи и Геленджике на десятки миллионов рублей. Происхождение активов проверяется в рамках уголовного дела о коррупции.Хабаровский крайАгроном Ксения Давыдова назвала лучшие арбузные гибриды для Хабаровского края, пишет Скороспелый «Турбо F1» дает плоды до 16 кг и устойчив к непогоде. Позднеспелый «Романза F1» славится сахарной мякотью и долгим хранением. Для урожая важны мульчирование и полив в период завязи.НовосибирскЛюбимцы посетителей Новосибирского зоопарка — белые медведи Кай и Герда — живут вместе почти 18 лет и продолжают дарить жизнь новым поколениям, пишет . В декабре 2025 года они стали родителями в седьмой раз.Челябинская областьПенсионерка из Челябинска не пожалела для мошенников из Пермского края 23 миллиона рублей, пишет . Еще более 4 миллионов мошенники выманили у престарелой жительницы Екатеринбурга.ХакасияВ Хакасии фиксируются массовые снятия средств с банковских вкладов, пишет . В январе этого года граждане РФ сняли со счетов и банковских карт более 1,6 трлн рублей, это рекордная сумма, сообщает издание РБК, ссылаясь на статистику Банка России. Сумма стала второй по объему за всю историю наблюдений.ХМАОЮгорчане массово сообщают о сходе снега с крыш домов, уже зафиксирвоаны случаи в Нижневартовске и Ханты‑Мансийске, пишет . Есть случаи обрушения конструкций зданий под тяжестью снега — жители опасаются за свою безопасность. Красноярский крайКрасноярцев оштрафовали на 1,5 тысячи рублей с каждой квартиры за граффити на доме, пишет Здание находится на непосредственном управлении собственников, поэтому административная комиссия разослала штрафы за несанкционированные надписи на фасаде владельцу каждой квартиры, минуя обслуживающую организацию.Белгородская областьКаждый 20-й белгородец страдает от лишнего веса, пишет За пять лет, с 2020 по 2024 год, число взрослых белгородцев с диагностированным ожирением подскочило в 5,7 раза — показатель достиг почти 5,2 тыс. случаев на каждые 100 тыс. человек. У подростков распространённость заболевания выросла на 19,9%, а у детей до 15 лет — на 25,3%.Пермский крайСледователи выясняют, почему не завелись снегоходы погибших на Кваркуше туристов, пишет . В рамках уголовного дела о гибели четверых туристов из Уфы на плато Кваркуш назначены дополнительные экспертизы. Следователи изъяли образцы бензина из снегоходов, на которых передвигалась группа, и направили их на экспертизу. Еще одно исследование должно дать ответ о техническом состоянии транспортных средств.