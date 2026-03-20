Губернатор Владимирской области отметил благодарственным письмом Максима Галянкина, который руководит фермерским хозяйством «Приволье». Награду вручили за значительный вклад

Губернатор Владимирской области отметил благодарственным письмом Максима Галянкина, который руководит фермерским хозяйством «Приволье». Награду вручили за значительный вклад предпринимателя в развитие сельского хозяйства региона. Об этом поделились в облправительстве. Максим вернулся к работе на земле после участия в СВО и стал участником областной кадровой программы «Герои-33». Он вошел в число пяти ветеранов, получивших специальный грант