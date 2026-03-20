Краткие интервью по поводу Скуратова:
Е. Строев: СЛУЧАЕТСЯ же такое...
Б. Березовский: Предлагаю девушкам встретиться и обсудить планы
на будущее, коллеги как-никак...
А. Чубайс: Самое главное это чтобы каждый занимался своим делом.
Кому-то палки кидать, а кому-то и страну родную...
Г. Зюганов и Г.Селезнев: Не забывайте, что он не только ГЕНпрокурор,
но и Борь прокурор, и САШ прокурор, и Петь тоже...
В. Черномырдин: Молодец Скуратов, у меня с бабами давно уже ничего
не выходит... Один газ, газ...
