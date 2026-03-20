Случай произошёл 13 февраля, на улице Десантников. 11-летняя девочка проходила мимо дома №9. В этот момент с крыши сошёл снег. Школьница получила травму ноги. Ей понадобилась помощь медиков. В надзорном органе организовали проверку. Проведённая проверка показала, что управляющей компанией, осуществляющей содержание общедомового имущества, не приняты меры по надлежащей организации работ по удалению снега, снежных навесов