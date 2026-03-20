Следователи завели уголовное дело по факту происшествия в жилом доме в городе Костерево. В результате хлопка газа пострадали шесть человек, которые сейчас находятся в больнице под

Следователи завели уголовное дело по факту происшествия в жилом доме в городе Костерево. В результате хлопка газа пострадали шесть человек, которые сейчас находятся в больнице под наблюдением врачей. Об этом сообщили в СК региона. Инцидент случился сегодня около полудня на улице Писцова. Возможной причиной называют неправильное использование газового баллона. Следователем СК проведен осмотр места происшествия,