Утром 20 марта в Кольчугино на восьмилетнюю девочку упала наледь с крыши многоквартирного дома на улице Кима. Ребенок шел в гости к родственнице — несчастье случилось прямо у входа в подъезд.Девочку госпитализировали с серьезными травмами: у неё диагностировали черепно‑мозговую травму и перелом кости на лице.Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося и проверяют, как ответственные лица следили за очисткой кровли от снега и наледи.