В Кольчугино следователи возбудили уголовное дело после того, как на 8-летнюю девочку с крыши многоквартирного дома обрушились снег и лёд. Ребенок с тяжелыми травмами попал в больницу,

В Кольчугино следователи возбудили уголовное дело после того, как на 8-летнюю девочку с крыши многоквартирного дома обрушились снег и лёд. Ребенок с тяжелыми травмами попал в больницу, сообщили в региональном СК. Инцидент произошел утром 20 марта на улице Кима. Школьница получила черепно-мозговую травму и другие повреждения. Сейчас врачи оказывают ей необходимую помощь. Следственный комитет расследует