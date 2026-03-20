В Судогодском муниципальном округе произошли кадровые изменения в руководстве. Глава округа Андрей Колгашкин покинул свой пост на внеочередном заседании Совета депутатов из-за перехода на другую работу. Об этом сообщили в облправительстве. Временно исполнять обязанности руководителя округа назначена Нина Медведева. Ранее она работала заместителем главы администрации по социальным вопросам и возглавляла местное управление образования.