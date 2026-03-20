В 2027 году легендарному туристическому маршруту «Золотое кольцо России» исполнится 60 лет.Если сегодня в маршрут входят девять исторических городов нашей страны, то к празднику география Золотого кольца расширится на 49 населённых пунктов, многие из которых расположены во Владимирской области. Так, в маршрут войдут наши Александров, Боголюбово, Вязники, Гусь-Хрустальный, Гороховец, Кидекша, Киржач, Кольчугино, Мстёра, Муром и Юрьев-Польский, а также национальный парк Мещера.Подготовка к 60-летию ведётся под лозунгом «Золотое кольцо — золотой стандарт туризма». Перед главами регионов, по которым пройдёт уникальный маршрут, стоит задача по его развитию и созданию качественных туристических продуктов и услуг.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев и руководители других субъектов РФ подписали соглашение о совместном сотрудничестве по развитию национального туристского маршрута. В частности, регионы объединят усилия для продвижения внутреннего и въездного туризма в России, создадут единый календарь культурных событий и постараются привлечь внебюджетные инвестиции для совершенствования туристической инфраструктуры, восстановления и реставрации объектов культурного наследия.Во Владимирской области и других регионах страны подготовка к дню рождения Золотого кольца России поможет создать новые рабочие места, привести в порядок дороги и в целом сделать населённые пункты комфортнее для жизни.«С особым чувством гордости отношусь к нашим историческим святыням, которые, благодаря Золотому кольцу, станут доступны многим туристам, заинтересуют их своей историей и самобытностью. Сейчас я посмотрел в своем фотоархиве моменты, которые сохранили для меня личное восприятие величия нашего края. Горжусь его красотой и историей», — отметил на своей странице в соцсети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.