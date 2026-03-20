Во Владимире полицейские задержали 39‑летнюю жительницу Ростова‑на‑Дону. Ее подозревают в мошенничестве под предлогом снятия порчи. Жертвой злоумышленницы стала 76‑летняя местная жительница. Женщина лишилась ювелирных изделий и денег на общую сумму почти 250 тысяч рублей.В мае 2025 года подозреваемая, представившись цыганкой, остановила пенсионерку на улице и убедила, что на той лежит порча. Для «очищения» она попросила принести накопления и ценности. Пожилая женщина поверила и отдала все, что у нее было. Заявление в полицию поступило лишь через три дня, а описать приметы мошенницы потерпевшая толком не смогла, по ее словам, все происходило «как в тумане».Несмотря на сложности, владимирские полицейские нашли подозреваемую, та призналась в содеянном и полностью возместила ущерб. Сейчас в отношении женщины расследуется уголовное дело.