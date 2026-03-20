Специалисты устанавливают все обстоятельства инцидента.

Сегодня около 12 часов в жилом доме на улице Писцова в городе Костерево произошел хлопок газа. В результате происшествия пострадали 6 человек. Их госпитализировали и сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь.Следователи рассматривают одну из версий случившегося — неправильную эксплуатацию газового баллона.Петушинский межрайонный следственный отдел СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На месте уже провели осмотр, сейчас идут следственные действия. Специалисты устанавливают все обстоятельства инцидента.