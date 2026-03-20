Во Владимирской области дорожники активно устраняют дефекты покрытия на федеральных трассах. Больше всего работ идет на М‑7 «Волга» и Р‑132 «Золотое кольцо».Чтобы залатать проблемные участки, уже использовали свыше 500 тонн литого асфальтобетона и более 200 тонн горячей смеси. В общей сложности отремонтировали более 7 тыс. м² полотна. Пока это временные меры, позже на отдельных участках заменят верхний слой покрытия. Всего в план полноценного ремонта вошли отрезки дорог общей протяженностью свыше 50 км.Особый участок трассы М‑7 — 120‑километровый отрезок от Пенкино до Гороховца — теперь обслуживает компания ДСУ‑3. Фирма взяла дорогу в работу в феврале после смены подрядчика и сразу начала ремонт.