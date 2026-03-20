Во Владимирской области в доме многодетной семьи произошел хлопок газа.

Обычный день в городе Костерево Владимирской области оборвался громким страшным звуком. Около 12 часов в жилом доме на улице Писцова произошел хлопок газа. То, что должно было быть мирным днем в кругу семьи, превратилось в настоящий кошмар для одной семьи из шести человек: мамы, папы и четверых малышей. Подробности в материале .Когда дом перестает быть крепостьюВ ту секунду, когда рвануло, стены перестали защищать. Огонь и жар не пощадили никого. Все шестеро — и родители, и четверо маленьких детей — получили ожоги. Когда на место примчались медики и спасатели, стало понятно: медлить нельзя.По неофициальной информации, среди детей — малыши возрастом 1,5, 4, 5 и 7 лет. Одного из ребят из‑за серьезности травм пришлось срочно транспортировать в детскую клиническую больницу санавиацией. Сейчас за жизнь и здоровье каждого борются врачи. О состоянии пострадавших пока официальной информации нет.Следователи Петушинского межрайонного отдела СК уже возбудили уголовное дело. Основная версия — неправильная эксплуатация газового баллона. Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняют специалисты.Опасность, которая всегда рядомК сожалению, случай в Костерево — не единственный в области за последнее время. Буквально за день до этого в самом Владимире, в микрорайоне Заклязьменский, разыгралась своя драма. Там на улице Фоминской из-за резкого скачка давления в газовых сетях начали вспыхивать плиты прямо в квартирах.77-летняя пенсионерка в доме № 6 просто собиралась заняться домашними делами, когда её кухня внезапно превратилась в огненную ловушку. Огонь вспыхнул сразу в нескольких домах — № 6 и № 7. Только благодаря оперативной работе сотрудников МЧС удалось избежать жертв, хотя квартиры серьезно пострадали: обгоревшие стены, испорченная мебель и едкий запах гари, который еще долго будет напоминать жильцам о пережитом ужасе.Теперь прокуратура выясняет, кто виноват в том, что давление в трубах «подскочило» настолько, что плиты превратились в факелы.Ранее мы сообщали, что утром 19 марта в областном центре вспыхнули пожары сразу в трех квартирах микрорайона Заклязьменский. В 10:07 в МЧС поступило сообщение о возгорании в доме № 6 на улице Фоминской.А когда пожарные приехали на место, выяснилось, что огонь охватил еще одну квартиру в этом же доме и одну — в соседнем (№ 7). Стоит отметить, что это новый микрорайон. Дома ввели в эксплуатацию около года назад. Многие жильцы еще не успели заехать и делают ремонт.