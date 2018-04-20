Субсидии по программе энергосбережения

Субсидии по программе энергосбереженияВ рамках программы энергосбережения 11 муниципалитетов Владимирской области получат 145 млн рублей.На эти средства власти должны будут построить новые котельные и поменять уличное освещение. Бавленскому сельскому поселению в Кольчугинском районе выделили самую большую сумму - 10 млн рублей. Для жителей построят новую блочно-модульную котельную.6 млн рублей получат Петушки: там построят новую котельную, но меньшего масштаба. В Ворше сооружение реконструируют (20 млн рублей).Городу Гороховцу выделили 20 млн рублей на установку 880 уличных фонарей. Деньги на эти цели получат и поселок Мелехово Ковровского района, поселок Золотково Гусь-Хрустального района и Малыгинское сельское поселение.Власти выделили средситва на перевод на индивидуальное отопление квартир в Вяткино Судогодского района, Костенце и Красной Горбатке Селивановского района.