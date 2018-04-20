Компания "Аэрофлот" подтвердила появившуюся в начале апреля информацию о возникшей проблеме с получением экипажами американских виз. Посольство США отказывается выдавать и продлевать их пилотам и стюардам.

Компания "Аэрофлот" подтвердила появившуюся в начале апреля информацию о возникшей проблеме с получением экипажами американских виз. Посольство США отказывается выдавать и продлевать их пилотам и стюардам.Одновременно в авиакомпании сообщили, что у нее достаточно экипажей с открытыми американскими визами для долгосрочного авиасообщения между Россией и США.Накануне МИД России сообщил, что Москва не исключает, что в связи с визовой блокадой, которую выстраивает в отношении российских граждан Вашингтон, Россия и США могут лишиться авиационного сообщения, - информирует"Аэрофлот", который является единственной компанией, осуществляющей регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужден их прекратить, "так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз", отмечалось в заявлении.При этом в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что визовая блокада в отношении Москвы выстраивается Вашингтоном абсолютно сознательно и преднамеренно, в качестве дополнительного рычага давления."Власти США словно боятся, что приезжающие россияне раскроют простым американцам глаза на нелепость антироссийской пропаганды, которую им навязывают, и потому целенаправленно препятствуют контактам между людьми", — заявили в МИД.Москва с недоумением воспринимает попытки обосновать снижение выдачи россиянам американских виз "нехваткой персонала" в консульских учреждениях и обвинить в этом российские власти.Официальный срок ожидания визового собеседования, который в августе 2017 года был увеличен Вашингтоном до 85 дней, недавно был растянут до 250 дней. "Иными словами, обращаться за визами становится бессмысленно", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.В среду госдепартамент сообщил, что российские власти продлили разрешение на пролеты над своей территорией американских авиалайнеров.Представитель внешнеполитического ведомства США сообщил РИА Новости, что Министерство транспорта России проинформировало американскую сторону о продлении разрешения на пролет для авиакомпаний США по трем маршрутам до октября 2018 года. Кроме того, по словам собеседника агентства, Москва выдала разрешения на грузовые рейсы из Азии в Европу до 20 апреля.Он подчеркнул, что Вашингтон намерен продолжить обсуждения с Москвой "по этому и другим вопросам гражданской авиации".Позднее Минтранс подтвердил продление разрешения на полеты американских авиакомпаний над территорией России. В ведомстве отметили, что такое решение было принято при условии сохранения действующей схемы полетов.