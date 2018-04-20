Аэрофлот может отказаться от прямых рейсов в Штаты. Причина в том, что Вашингтон намеренно затягивает сроки выдачи виз пилотам и членам экипажа. Авиаперевозчик уже обратился за помощью к дипломатам и в Минтранс.

"Аэрофлот" может отказаться от прямых рейсов в Штаты. Причина в том, что Вашингтон намеренно затягивает сроки выдачи виз пилотам и членам экипажа. Авиаперевозчик уже обратился за помощью к дипломатам и в Минтранс.Преодолеть эти почти 8 000 километров от Москвы до Нью-Йорка — итак задача непростая. Раньше с проблемой невозможности получить визу из-за приостановки собеседований в консульствах США на территории РФ сталкивались тысячи обычных граждан, туристов и студентов. Несмотря на возобновление процедуры, сейчас свою визу месяцами должны ждать сотрудники единственной российской авиакомпании, выполняющей прямые рейсы в этом направлении — бортпроводники, пилоты и другие члены экипажа "Аэрофлота"."Наблюдается большая проблема, — подтверждает Максим Фетисов. — Экипажам перестали выдавать визы, поэтому мы обратились в Минтранс и в МИД Российской Федерации. На данный момент, по нашим оценкам, имеющихся виз достаточно, чтобы сохранить полеты в течение нескольких месяцев. Вполне возможно, что пилоты и бортпроводники, которые имеют визы, будут работать в режиме переработки"."Аэрофлот" осуществляет регулярные рейсы из Москвы и без пересадок в 4 крупнейших города Соединенных Штатов Америки (это Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Вашингтон и Майами). Причем в известнейшие мегаполисы Западного и Восточного побережья Штатов российский перевозчик летает ежедневно. В Майами борт "Аэрофлота" доставляет пассажиров дважды в неделю, и один раз в семь дней — в Вашингтон. Полеты в Лос-Анджелес и в Майами являются самыми длинными беспересадочными рейсами российской авиакомпании.Вынужденные переработки сотрудников из-за нехватки экипажей с визами неизменно повлияют на этот график. "Очевидно, что объективных причин для затруднения с визовой деятельностью у американцев здесь нет, ибо вот эти все сокращения они никоем образом не касались консульской секции, — отмечает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. — Очевидно, что это преднамеренное создание трудностей, которое целиком и полностью лежит на совести наших американских коллег. Конечно, мы обеспокоены, мы не хотели бы такого развития событий".Еще в прошлом году срок оформления визы США был увеличен до 85 дней, но и это кажется быстрым по сравнению с новыми сроками. 250 суток, то есть 8 месяцев — теперь минимальный период ожидания собеседования для граждан РФ. Америка этот немыслимый отрезок времени объясняет сокращением дипмиссии и, конечно, в этом винит Россию. Однако Москва лишь уровняла количество дипломатов после враждебных действий Вашингтона по высылке российских сотрудников МИДа, трудящихся в наших представительствах в США."Уже даже нельзя исключить, что наши страны останутся без авиационного сообщения, — считают в МИД РФ. – "Аэрофлот", который единственный совершает регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужден их прекратить, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз".Кому будет выгодно, если прямое авиасообщение между нашими странами прекратиться, непонятно. Логика и здравый смысл в этой новой визовой политики Штатов отсутствует. Зато налицо нарушение международных норм. В российско-американском соглашении о воздушном сообщении от 94-го года прописана обязанность заранее предоставлять визы для персонала воздушных судов. Штаты проблемы здесь не видят и предлагают обращаться за визами в третьи страны.Несмотря на то, что "Аэрофлот" несет финансовые и репутационные убытки, работая по североамериканскому направлению, рейсы туда всегда выполнялись исправно. В январе этого года снежный шторм на Восточном побережье США блокировал работу воздушных гаваней. Из-за отмены рейсов тысячи человек сутками ожидали своего вылета. Российский национальный перевозчик не только изменил свое расписание, регистрируя на рейсы пассажиров, купивших билеты у других авиакомпаний, но и первым вернулся в график полетов, показав высочайшую клиентоориентированность.В Совфеде поведение США считают провокационным и отмечают, что это похоже на попытку вовсе убрать российскую авиакомпанию с рынка. Это косвенно подтверждает и мартовский скандал в крупнейшем британском аэропорту Хитроу. Тогда досмотру без каких-либо оснований и объяснения причин лондонские силовики подвергли борт "Аэрофлота". Всех членов экипажа обязали покинуть самолет, оставив лишь командира, изолированного в пилотской кабине. Вылететь борт смог лишь спустя три часа, после вмешательства российского посольства, но Лондон так и не дал ответов на основании чего произошел тот вопиющий случай.Чем закончится этот театр западного абсурда — предсказать сложно, но пока очевидно, что визовая блокада в отношении Москвы стопроцентно сознательный и, конечно же, преднамеренный шаг Вашингтона.