Российский тяжеловес Александр Поветкин выиграл судебное дело у американца Деонтея Уайлдера решением федерального окружного суда южного округа Нью-Йорка. Согласно постановлению, теперь россиянину будут присуждены 4,3 миллиона долларов.

Российский тяжеловес Александр Поветкин выиграл судебное дело у американца Деонтея Уайлдера решением федерального окружного суда южного округа Нью-Йорка. Согласно постановлению, теперь россиянину будут присуждены 4,3 миллиона долларов. Об этом сообщает Спортбокс.Ru.Эти средства были заморожены на эскроу-счетах после того, как Уайлдер стал инициатором срыва очного поединка боксеров в 2016 году. Тогда он за шесть дней до боя отказался от выхода на ринг против Поветкина после того, как один из допинг-тестов россиянина дал положительную пробу на мельдоний. Впрочем, позже еще одна проба оказалась чистой, а "русский витязь" был оправдан.Теперь у команды Уайлдера есть 30 дней для обжалования решения суда. Но юристы Поветкина уже предъявили требование эскроу-агенту о возврате указанной суммы. Кроме того, обе стороны продолжат в суде "репутационные" разбирательства.