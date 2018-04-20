26-летняя американка Лиззи Суваннарат получила пожизненное за подготовку расстрела в канадском ТЦ на День святого Валентина. По замыслу преступницы, теракт должен был быть осуществлен 14 февраля 2015-го в Галифаксе.

26-летняя американка Лиззи Суваннарат получила пожизненное за подготовку расстрела в канадском ТЦ на День святого Валентина. По замыслу преступницы, теракт должен был быть осуществлен 14 февраля 2015-го в Галифаксе. Она сможет попросить о смягчении приговора через десять лет.По данным ТАСС, у злоумышленницы было двое подельников, один из которых покончил с собой, не дав спецназу себя задержать, второй сел на десять лет. Сама Суваннарат была задержана после прилета из Чикаго в Галифакс. Сдал террористов аноним.