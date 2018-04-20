24-летняя американская певица Ариана Гранде выпустила первую песню с момента теракта, который произошел на ее концерте в Манчестере в мае 2017 года. Новая композиция артистки называется No Tears Left To Сry, она войдет в ее четвертый альбом.

24-летняя американская певица Ариана Гранде выпустила первую песню с момента теракта, который произошел на ее концерте в Манчестере в мае 2017 года. Новая композиция артистки называется "No Tears Left To Сry", она войдет в ее четвертый альбом, сообщает Rolling Stone.Известно, что значительная часть новых песен Гранде посвящена прошлогодним трагическим событиям. Дата выхода альбома пока не называется.В результате теракта на стадионе в Манчестере в мае 2017 года 23 человека погибли, еще 500 получили ранения.