Главный тренер лондонского Арсенала Арсен Венгер признался, что считает своего соотечественника и бывшего подопечного Патрика Виейра претендентом на пост главного тренера канониров в будущем.

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер признался, что считает своего соотечественника и бывшего подопечного Патрика Виейра претендентом на пост главного тренера "канониров" в будущем."Я слежу за тренерской деятельностью Патрика и считаю, что он обладает потенциалом для того, чтобы однажды встать у руля "Арсенала", – приводит слова Венгера Чемпионат.Com со ссылкой на Evening Standard. – Он хорошо справляется с обязанностями в своем нынешнем клубе, однако английская премьер-лига – это особенный турнир. Есть много бывших футболистов, которые также готовы для работы в чемпионате Англии. Выбор большой".Напомним, что Виейра после завершения спортивной карьеры в 2011 году переквалифицировался в тренера. Свою карьеру он начинал в юношеской и резервной команде английского "Манчестер Сити", после чего возглавил американский "Нью-Йорк Сити", в котором работает до сих пор.