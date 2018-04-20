Масштабный проект Галактическая археология опубликовал первую крупную партию данных. Цель исследования – понять, какие звёзды Млечного Пути зародились рядом, но были впоследствии разлучены.

Масштабный проект GALAH опубликовал первую крупную партию данных. Учёные проанализировали спектры более чем 340 тысяч звёзд. Цель исследования – понять, какие светила Млечного Пути зародились рядом, но позднее оказались в разных уголках Галактики. Препринт научной работы большого коллектива учёных опубликован на сайте arXiv.org.Аббревиатура GALAH – сокращение от словосочетания galactic archaeology ("галактическая археология"). Как явствует из названия, цель проекта – восстановить историю Галактики.Звёзды не рождаются поодиночке. Они целыми сонмами появляются в крупных областях звездообразования, где под действием собственной гравитации сгущается межзвёздный газ. "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) в общих чертах рассказывали об этом процессе.Светила, родившиеся в одной области звездообразования, в каком-то смысле близнецы. Они имеют одинаковый химический состав, потому что образовались из одного газа. Да и находятся они в момент появления на свет совсем рядом (по меркам космоса, конечно же).Но звёзды участвуют в сложном движении под действием гравитации многочисленных внешних объектов. И часто порождённая одним облаком газа "космическая семья" распадается со временем.Команда GALAH поставила себе цель выявить таких потерянных сестёр. Благо химический состав звёзд можно узнать, анализируя спектр их излучения.Проект был запущен в конце 2013 года. Астрономы используют 3,9-метровый телескоп AAT, снабжённый спектрографом HERMES. Опубликованные ныне данные – плод 280 ночей наблюдений. Отметим: чтобы собрать достаточно информации об одной звезде, требуется "смотреть" на неё около часа."К счастью, мы можем наблюдать 360 звёзд одновременно благодаря использованию волоконной оптики", – поясняет соавтор работы Джеффри Симпсон (Jeffrey Simpson) в пресс-релизе Сиднейского университета.Анализируя спектры, астрономы вычислили содержание в каждой звезде почти двух десятков химических элементов, включая, например, кислород, алюминий и железо.Для этого специалистам пришлось разработать специальную нейронную сеть. Обучив её на наборе спектров, тщательно проанализированных "вручную", исследователи доверили ей определение химического состава сотен тысяч звёзд.Кроме химического состава астрономы получили данные и о скорости движения светил. Говоря точнее, спектр позволяет определить составляющую скорости, сонаправленную прямой "звезда – наблюдатель"."Точность [определения] скоростей, которой мы достигаем с GALAH, беспрецедентна для такого крупного обзора", – сообщает соавтор работы Томаз Цвиттер (Tomaz Zwitter) из Люблянского университета в Словении.К слову, на 25 апреля 2018 года запланирована публикация нового каталога от космического картографа Gaia (про его миссию мы тоже ранее рассказывали).Соединив полученную этим спутником информацию о трёхмерных координатах звёзд со своими данными об их скоростях, команда GALAH надеется серьёзно продвинуться в вопросах реконструкции прошлого Галактики.В итоге "галактические археологи" планируют охватить в рамках своих исследований более миллиона звёзд.Напомним, что ранее астрономы определили содержание "элементов жизни" в 150 тысячах звёзд и завершили самый глубокий спектроскопический обзор в истории.