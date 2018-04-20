Компания ASUS анонсировала для российского рынка три новых смартфона: полуфлагман ZenFone 5, его облегченный вариант ZenFone 5 Lite и ZenFone Max с мощной батареей. Все новинки ускорены функцией искусственного интеллекта AI Boost, обладают просторными экранами и двойными камерами.

Компания ASUS анонсировала для российского рынка три новых смартфона: полуфлагман ZenFone 5, его "облегченный" вариант ZenFone 5 Lite и ZenFone Max с мощной батареей. Все новинки ускорены функцией искусственного интеллекта AI Boost, обладают просторными экранами и двойными камерами.6,2-дюймовый экран ZenFone 5 занимает 90% его лицевой площади. Смартфон оборудован процессором Qualcomm Snapdragon 636, графикой Adreno 509 и LTE-модемом Snapdragon X12, обеспечивающим максимальную скорость скачивания в сотовых сетях до 600 Мбит/с. Установлено 4 гигабайта оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.AI Boost автоматически оптимизирует производительность системы для игр и других ресурсоемких задач. Другие ИИ-функции смартфона анализируют сцену во время фотосъемки и настраивать параметры так, чтобы пользователь смог получить наиболее удачный кадр.Камерой служит новейший сенсор Sony IMX363 с апертурой f/1.8, углом обзора 120° и 4-осевой системой оптической стабилизаций изображения (OIS). В России эту модель можно будет купить за 27 990 рублей. Дату релиза уточнят позднее."Бюджетник" ZenFone 5 Lite идет с 6-дюймовой панелью Full HD+, чипом Snapdragon 630 и батареей на 3300 мАч. Слот у аппарата тройной: туда помещаются две "симки" и карта памяти microSD. Отличительная черта этой модели — система их четырех камер. Сзади и спереди установлены вспомогательные широкоугольные объективы (120°), и еще по одной с каждой стороны — 20-мп для сэлфи и 16-мп для всего остального.ZenFone Max M1 позиционируется как "дзенфон" с самой высокой емкостью аккумулятора в серии — на 4000 мAч. Другие его достоинства — двойная камера с углом обзора 120° и сканер отпечатков пальцев.Российские цены на ZenFone 5 Lite и ZenFone Max M1 объявлены не были.∎ASUS на MWC2018: Zenfone 5 в стиле iPhone X и много слов про ИИ читайте такжеМировой анонс новинок состоялся в феврале (больше — по ссылке выше). Помимо них, на MWC представили и "настоящего" флагмана Zenfone 5z. Этот аппарат работает на мощной платформе Snapdragon 845, а в максимальной конфигурации имеет 8 ГБ "оперативки". В российской рознице Zenfone 5z ожидают в конце июня, цена пока не объявлена.