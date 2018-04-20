Киевская пианистка находится в ФСБ. И верит в свою скоро победу.

Киевская пианистка находится в ФСБ. И верит в свою скоро победу.Похоже, адвокат Лариса Широкова решила не бросать дело на полпути и спасти Виталину Цымбалюк-Романовскую от всех огульных обвинений и наветов. Защитницы бывшей жены Джигарханяна уверена: киевская домбработница, фигурирующая сегодня в прессе как "молодая пианистка"квартир не крала, денег со счетов не снимала, тайных съемок мужа не вела. И вернуть доброе имя Виталине Лариса намерена, в том числе, и при помощи Федеральной Службы Безопасности.Широкова доставила туда Цымбалюк-Романовскую и сфотографировалась с подзащитной у входа. "Нет коррупции в следственных органах", – подписала снимок уверенная в честности правосудия адвокат. Примечательно, что снимок был сделан в 9 утра – прием нуждающихся в помощи и защите граждан тут ведут круглосуточно.О чем общались они в ФСБ – тайна, поскольку, как уверяет Широкова, дана подписка о неразглашении. Дело-то государственной важности! Вся страна, прильнув к телеэкранам, следит, как лихо украинская авантюристка отбивается в эфира от нападок.Ранее Широкова , что телеэфиры и другая активность в прессе в поддержку бывшей жены Джигарханяна продолжатся. "Сообщаю одновременно как для друзей, так и для недоброжелателей Виталины Цымбалюк-Романовской, мы освещали и будем освещать в СМИ подробности и обстоятельства дела, способы защиты. При этом подчеркиваю – Виталина всегда только отвечает на брошенный вызов", – заметила Широкова. И добавила, что "процессуальные нарушения следствия находятся теперь под пристальным вниманием Управления собственной безопасности МВД РФ и ФСБ РФ (Управление "М")".