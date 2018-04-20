Определился первый финалист женской Евролиги. Им стал клуб УГМК из Екатеринбурга, обыгравший в полуфинале другую российскую команду – курское Динамо.

Определился первый финалист женской Евролиги. Им стал клуб УГМК из Екатеринбурга, обыгравший в полуфинале другую российскую команду – курское "Динамо".На проходящем в венгерском Шопроне Финале четырех Евролиги УГМК победил "Динамо" 84:77 (23:21, 19:22, 27:16, 15:18). Баскетболистки из Екатеринбурга стали первыми участницами финальной встречи. Их соперницы определятся в матче между венгерским "Шопроном" и турецким клубом "Якын Догу Университет".11-кратный чемпион России УГМК трижды выигрывал Евролигу — 2003, 2013, 2016 голах. В 2017 году победительницами стали динамовки из Курска.