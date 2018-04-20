У МИД и Минэкономики ФРГ нет данных о том, что в сирийской Восточной Гуте обнаружены контейнеры с хлором из Германии. Как заявил представитель германского МИД Райнер Бройль, разрешения на импорт хлора из ФРГ в Сирии не выдавались, и в последние годы запросов о проведении подобных поставок не было.

У МИД и Минэкономики ФРГ нет данных о том, что в сирийской Восточной Гуте обнаружены контейнеры с хлором из Германии. Как заявил представитель германского МИД Райнер Бройль, разрешения на импорт хлора из ФРГ в Сирии не выдавались, и в последние годы запросов о проведении подобных поставок не было.Бройль добавил, что сам по себе хлор не запрещен, его используют "во многих областях, в том числе для очистки воды".Представитель Минэкономики ФРГ тоже заявила, что у нее нет "никаких сведений" об этом, передает РИА Новости.Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сирийские войска обнаружили контейнеры с хлором из Германии и дымовые шашки из британского Солсбери.Ранее США обвинили официальные власти Сирии в химической атаке на мирное население в городе Дума Восточной Гуты. Военные эксперты из РФ и местные жители факт химатаки не подтвердили.