В Ереване на два месяца арестован оппозиционер Тигран Мазманян, который принимал участие в беспорядках 14 апреля. Это первый с начала протестных акций арест.

В Ереване арестован оппозиционер Тигран Мазманян, который принимал участие в беспорядках 14 апреля. Это первый с начала протестных акций арест. Под стражей Мазманян останется на два месяца, сообщает ТАСС.Между тем полиция Еревана заявила, что в случае новых протестных акций, нарушения общественного порядка, а также блокирования дорог будут применяться спецсредства и "другие силы". В заявлении полиции отмечается, что люди в гражданской одежде, задерживающие демонстрантов, являются сотрудниками полиции, и ответственность за их действия полностью несет ведомство.В Ереване проходят акции протеста сторонников оппозиционного лидера Никола Пашиняна, напоминает "Интерфакс". Они выступают против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны.14 апреля оппозиционеры ворвались в Дом радио и попытались выйти в прямой радиоэфир. Прорвав пост вооруженных автоматами полицейских, участники акции, шумя и свистя, проникли в эфирную студию, по пути взломав одну из дверей. По данным полиции, в рамках пресечения действий манифестантов были задержаны 60 человек.