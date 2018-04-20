В Ижевске за распространение десткого порно задержан 25-летний админ группы в соцсети, а в Омске мстительный 27-летний местный житель избил обидчика лопатой-ледорубом. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

В Ижевске за распространение десткого порно задержан 25-летний админ группы в соцсети, а в Омске мстительный 27-летний местный житель избил обидчика лопатой-ледорубом. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.В Дзержинске Нижегородской области произошелпожар в многоквартирном жилом доме. Пострадали двое рабочих. передаетОни были госпитализированы с ожогами второй и третьей степеней. Мужчиныпроизводили ремонтные работы в подъезде на четвертом этаже. Причинойслучившегося стало нарушение правил технической эксплуатацииэлектрооборудования.В Ижевске задержан админ группы в соцсети, постивший детскуюпорнографию, сообщаетКакустановило следствие, 25-летний местный житель создал и управлял в социальнойсети закрытым сообществом "Слили Ижевск", где размещал фото подростков, в томчисле и интимного характера. Эти фото сопровождались публикацией сведенийличного характера, включая порочащую несовершеннолетних информацию. Подозреваемыйпризнал вину и пояснил, что с помощью снимков пытался привлечь дополнительнуюаудиторию для других групп игровой направленности, которыми он также руководил.За преступление молодому человеку грозит срок до восьми лет лишения свободы.В Ростовской области арестовали 30-летнего мужчину,который во время ссоры забил до смерти гражданскую жену, пишет . Отмечается, чтопострадавшая скончалась на месте происшествия. После этого нападавший былзадержан.По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Сейчас злоумышленникнаходится под арестом, ему грозит до 15 лет колонии.В Татарстане за кастрациюмужа женщину посадили на четыре года, передает Жительница поселка Васильево отрезала мужчинеполовой орган. По версии следствия, осенью 2017 года47-летняя женщина отрезала мужчине член, так как устала от домогательств мужа.Пострадавшего госпитализировали в центральную районную больницу. Уголовное делобыло возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вредаздоровью". Свою вину женщина признала.В Тюмени задержали супругов, подозревающихся в сериидачных краж. Подозреваемые причастны 16 эпизодам преступной деятельности, пишет .Сообщается, что супруги с 20 по 27 марта проникалив дачные дома и похищали оттуда электронику и бытовую технику, которыевпоследствии сдавали в комиссионные магазины, а вырученные деньги тратили наличные нужды. Часть похищенного имущества удалось вернуть владельцам. Супругамможет грозить лишение свободы на срок до шести лет.Мстительный 27-летний омичизбил обидчика лопатой-ледорубом, сообщает Из больницы в правоохранительные органы сообщили огоспитализации молодого человека с тяжкими телесными повреждениями. Со словпотерпевшего, на улице Фугенфирова на него напал незнакомый мужчина. Каквыяснилось, ранее судимый омич познакомился новью на улице с двумя парнями ипопросил у них сигарету. Впоследствии между молодыми людьми возникла ссора,один из незнакомцев ударил мужчину по лицу. Тот, придя домой, рассказал ослучившемся жене, вооружился лопатой-ледорубом и вместе с супругой пошел мститьобидчику. Теперь омичу грозит вплоть до пяти лет колонии.В удмуртском городе Глазове директор одного из учреждений культуры незаконноперечислила себе премию. В сентябре 2015 года по итогам Дня города женщинаприписала себе 50 тысяч рублей, передает Поскольку обвиняемаяранее не привлекалась к уголовной ответственности и возместила в бюджет деньги,суд прекратил в отношении нее уголовное дело. Директору назначили штраф вразмере 24 тысяч рублей. С должности руководителя обвиняемую уволили.Охотник в городе Богдановиче обвиняется внезаконном отстреле косули, пишет В декабре 2017 года, ночью егерястали свидетелями того, как водитель автомобиля Lifan ехал по заповеднику нанебольшой скорости. Потом они услышали выстрел. Прибывшие на место сотрудникигосинспекции обнаружили стрелка и разделанную тушу косули. Свою вину задержанный полностью признал и раскаялся всодеянном. За незаконную охоту мужчине грозит наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, либоарест до шести месяцев.В старой части города Волжского Волгоградской области тракторнаехал на двух школьниц на переходе, передаетПримерно 14:0020 апреля группа детей, возвращаясь с занятий домой, переходила дорогу по"зебре". Однако водитель их не пропустил. Подколесо спецтехники попала пятиклассница. Также трактор задел и учащуюся седьмогокласса, которая, к счастью, отделалась лишь испугом. А вот первую девочкупришлось госпитализировать в городскую больницу – у нее врачи диагностировалиперелом лодыжки.В Уфе вынесен приговор 33-летнему врачу-стоматологу, которыйпризнан виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде. Впервые мужчина совершилданное правонарушение в апреле 2017 года и был тогда лишен водительских прав. Черезполгода стоматолог приобрел через интернет за 14 тысяч рублей поддельноеводительское удостоверение и вклеил в него свою фотографию, указав вместо своейфамилии данные другого человека. А через несколько дней его задержали опять за пьяноевождение, сообщает Опытный инспектор заодно распознал и поддельные права. Судьяприговорил стоматолога к девяти месяцам лишения свободы условно с испытательнымсроком на девять месяцев, а также лишил его права управления транспортнымсредством на два года.Житель Башкирии заказал убийство матери исестры ради бизнеса, сообщает . По версии следствия, 34-летний сын погибшей нанялжителя Магнитогорска, желая завладеть семейным бизнесом по продаже товаров дляшитья. Предполагаемый киллер дожидался женщину в ее квартире, его действиямируководил сын бизнес-леди. Также в квартиру зашла сестра. Злоумышленники убилобеих женщин, а потом украл 40 тысяч рублей и бутылку коньяка. Заказчикубийства обещал ему заплатить по 200 тысяч рублей за каждую родственницу, но отдалтолько 60. Мужчины были арестованы. Известно, что оба подозреваемых имеютсудимости. Следственный комитет завершил расследование данного уголовного дела.