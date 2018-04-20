В эту субботу, 21 апреля, во Владимире состоится общегородской субботник, в рамках которого коллектив предприятия «БИОТУМ» будет убирать территорию возле Красносельского пруда на ул. ..

В эту субботу, 21 апреля, во Владимире состоится общегородской субботник, в рамках которого коллектив предприятия «БИОТУМ» будет убирать территорию возле Красносельского пруда на ул. Комиссарова.НПП «БИОТУМ» строго следует мировым стандартам в области экологической ответственности, инвестируя в новые технологии, значительно уменьшающие нагрузку на окружающую среду. Однако мы понимаем, что уважительное отношение к окружающей среде – это не только современные технологии производства и системы очистки, это еще и забота о природе. В подтверждение своих слов предприятие часто поддерживает различные экологические акции и традиционно выходит на общегородские субботники.Так, в день Всероссийского субботника 29 апреля 2017 г. коллектив предприятия своими силами произвел санитарную очистку ручья, вытекающего из озера Рукавское. Водоем находится между территорией завода, близлежащей деревней и садовыми участками. На момент уборки это место представляло собой стихийную свалку бытового мусора. В результате мероприятия ручей был полностью очищен от пластиковых и стеклянных бутылок, жестяных банок и прочих бытовых отходов. Всего с территории водоема было вывезено 30 мешков мусора. 7 октября 2017 г. был убран один из диких пляжей карьера на Улыбышево. Силами биотумовцев тогда было собрано 200 мешков мусора или один полный КАМАЗ.В третий раз для уборки нами снова выбрана территория возле водного объекта. Это одно из любимых мест жителей города Владимира – Красносельский пруд на улице Комиссарова. Данный пруд находился в списках общественных пространств, за которые голосовали жители в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 г. и уверенно выбивался в лидеры по количеству голосов. Однако по итогам народного голосования победителем в г. Владимире стал Соловьиный пруд на улице Студенческой.Несмотря на это, власти города уже проделали большую работу в предварительном благоустройстве пруда на ул. Комиссарова. А именно - вывезли около 100 незаконно установленных металлических гаражей. Для работы спецтехники была откачана вода, со дна убрали ил и мусор, что позволило углубить пруд более чем на 1 метр. Также по берегу пруда обрезали и удалили сухостой. Но бытовой мусор остался и после таяния снега существенно портит общую картину прекрасного места. Сотрудники «БИОТУМа» решили внести свою лепту в улучшение внешнего вида городского пруда и провести свой весенний субботник именно там.Приглашаем жителей города, представителей экологических организаций и всех неравнодушных людей присоединиться к субботнику на Красносельском пруду, чтобы сообща сделать наш город чище.Место проведения мероприятия: Красносельский пруд на улице Комиссарова(ориентир – жилые дома по ул. Комиссарова 1Г или ул. Радищева 20/6)Дата и время: 21 апреля 2018 г. (суббота) в 9:00