Одиночки чаще прикладываются к бутылке, зато женатые люди стремительно набирают лишний вес. Группа ученых взялась разрешить известный спор между холостяками и семьянинами.

Одиночки чаще прикладываются к бутылке, зато женатые люди стремительно набирают лишний вес. Группа ученых взялась разрешить известный спор между холостяками и семьянинами.Понять, как влияет брачный статус на наши привычки довольно сложно, потому что люди часто переходят из одной категории в другую. По оценкам австралийских ученых в развитых странах от 20 до 40 процентов взрослого населения составляют одинокие люди.Чтобы иметь полную картину эксперты проанализировали данные о здоровье и семейном статусе 15 тысяч жителей Квинсленда, передает сайт "Комсомольская правда". В период с 2005 по 2014 год добровольцы проходили ежегодное медицинское обследование и рассказывали социологам об обстоятельствах своей личной жизни. Большинство из них состояли в отношениях, и только 26 процентов были одиноки.Кто же выиграл: женатики или холостяки? Ученые не пришли к единому мнению. Выяснилось, что одиночки чаще налегают на алкоголь и фастфуд, а также зависимы от никотина. Эксперты объясняют это более высоким уровнем стресса, который испытывают холостяки.Что касается семейных людей, то они реже прикладываются к бутылке. Социальная поддержка, которую оказывает партнер, избавляет от необходимости часто принимать "крепкое успокоительное".Тем не менее, попав в зону комфорта, романтические пары заметно быстрее набирают в весе. Это связано с тем, что совместная трапеза становится одним из ключевых элементов отношений.Также стоит отметить, что семейные люди заметно снижают физическую активность и заменяют ее совместным просмотром телевизора. Согласно данным исследования, влюбленные зависают перед "голубым экраном" больше 14 часов в неделю.