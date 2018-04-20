У России есть доказательства того, что к постановочной химатаке в сирийском городе Дума причастен Лондон, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

У России есть доказательства того, что к постановочной химатаке в сирийском городе Дума причастен Лондон, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Знаете, доказательств уже в принципе в избытке", — рассказал он в интервью РИА Новости, напомнив о видеоролике с "жертвами химатаки", который и стал поводом для ракетных ударов по Сирии. Оно было предоставлено организацией "Белыми касками", которая работает исключительно на территориях, которые контролируют боевики, указал он."Они уже приложили руку к состряпыванию такой же провокации год назад в Хан-Шейхуне, и они — это тоже не секрет — финансируются в том числе Великобританией, ну и США и рядом других западных стран", — пояснил Лавров.Ранее сирийский мальчик Хасан Диаб, снявшийся в том ролике, рассказал в эфире телеканала "Россия 24" о подробностях съемок "химатаки". По его словам, он был с матерью в подвале, когда услышал крик на улице с призывом идти в больницу. Когда они прибежали в больницу, его схватили и начали поливать водой. После за участие в съемках ребенку дали финики и печенье."Все это было нами предъявлено и в ОЗХО, и СБ ООН. В ответ мы слышим только одно: пытаться обвинять Британию — это невозможно даже обсуждать, потому что этого не может быть. Я надеюсь, что все разумные люди видят разницу в аргументах, разницу в том, какие факты выкладываются на стол, а какие факты вообще не предъявляются", — резюмировал глава МИД РФ.