DDoS-атаки на сайт Роскомндазора с использованием специализированных бот-сетей осуществлялись из-за рубежа, предпринимаются меры по улучшению защиты ресурса, в пресс-службе ведомства в пятницу.

DDoS-атаки на сайт Роскомндазора с использованием специализированных бот-сетей осуществлялись из-за рубежа, предпринимаются меры по улучшению защиты ресурса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в пятницу.В ведомстве пояснили, что специалисты Роскомнадзора и компании Ростелеком, обеспечивающего безопасность сайта, прикладывают все усилия для улучшения защищенности сайта от внешних воздействий.Как сообщалось ранее, за последние три дня сайт Роскомнадзора четыре раза подвергся DDoS-атакам, которые начались во вторник ночью и закончились вечером в среду. "Все атаки были успешно отражены", — отметили в ведомстве.В пресс-службе Роскомнадзора отметили также, что ведомство заблокировало 18 VPN и прокси-сервисов, которые предоставляли возможность доступа к мессенджеру Telegram.16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера Telegram, операторам связи была дана команда ограничить доступ к приложению на территории России.