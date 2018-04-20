Во Владимирской области количество выявленных фальшивых купюр сократилось. За первые три месяца 2018 - всего 57 поддельных банкнот, что в два раза меньше, чем в начале 2017. Больше других подделывают 5-тысячные и тысячные купюры - 95% от общего количества. 500 рублёвых фальшивок выявлено всего три, хотя год назад их было в семь раз больше.

Во Владимирской области количество выявленных фальшивых купюр сократилось. За первые три месяца 2018 - всего 57 поддельных банкнот, что в два раза меньше, чем в начале 2017. Больше других подделывают 5-тысячные и тысячные купюры - 95% от общего количества. 500 рублёвых фальшивок выявлено всего три, хотя год назад их было в семь раз больше. Поддельных банкнот в 2000 и 200 рублей пока не выявлено. Они только входят в активный оборот. По сравнению с началом года количество 200-рублевых купюр выросло в 4 раза, а двухтысячных — в 5 раз. Из иностранных денег - подделывают американские. За 1-ый квартал в области обнаружено две фальшивки, номиналом 100 долларов, и одна - номиналом в 50, что в два раза меньше, чем в 1 квартале 2017.