Устали ждать заселения. Дольщики микрорайона Веризино не могут въехать в свои квартиры. Дом, который должны были сдать еще в конце 2016 года, до сих пор в стадии строительства. Срок сдачи объекта передвигают уже в третий раз. Кто не может выдать людям ключи от квартир? Разбиралась Валерия Саенко.

Устали ждать заселения. Дольщики микрорайона Веризино не могут въехать в свои квартиры. Дом, который должны были сдать еще в конце 2016 года, до сих пор в стадии строительства. Срок сдачи объекта передвигают уже в третий раз. Кто не может выдать людям ключи от квартир? Разбиралась Валерия Саенко.Олеся Олейникова, дольщик дома №13 по ул. Веризинская: У меня сейчас двое детей, мне приходится снимать квартиру ежемесячно, платить 20 тысяч рублей. Не понятно за что, жилье я уже купила, но попасть в него я не могу.В такой же ситуации еще больше сотни дольщиков. За красивым фасадом новенькой 17-этажки пустые квартиры. Сдать 13 дом по улице Веризинская застройщик обещал еще в 2016 году. О сроках говорили открыто даже на сайте компании. Купить квартиру можно было по программе "Жилье для российской семьи". Молодые семьи вкладывали материнский капитал, брали ипотеку, а теперь даже не верят в новоселье.Олеся Олейникова, дольщик дома №13 по ул. Веризинская: Наверно, есть какие-то нарушения, которые не могут устранить, а когда мы звоним в офис продаж, нам говорят, что комиссия на следующей неделе, вот не приехала, перенесли и так далее. Мы даже не понимаем, что вообще происходит с домом, потому что конкретно нам информацию никто не дает.Светлана Кадырова, дольщик дома № 13: Метались между соседним домом кирпичным и этим. Нам сказали, что этот дом на год быстрее сдастся, в итоге соседний дом сдался уже, а наш еще никак.Елизавета Елфимова, дольщик дома №13: В результате, сейчас у них закончилось разрешение на строительство, и новой информации, новой редакции, дополнения какого-то я до сих пор не видела. Соответственно, я сейчас не знаю, на каком основании они сейчас строят. В открытом доступе этой информации нет.Как ведется строительство дольщики приезжают смотреть каждую неделю. Но результаты проверок не устраивают. На строительную площадку может попасть любой желающий. Эти кадры люди сделали в этом месяце. Краска в подъезде уже облупилась, плитка отваливается, перила на лестнице не держатся. При каждом шаге под ногами хрустит плитка.Попасть внутрь 17-тиэтажки без проблем получилось у жителей и вместе со съемочной группой. На первом этаже уже видны следы переделок. Часть плитки строителям пришлось укладывать заново, в некоторых местах заметно, что стены перекрасили. Но вопросов к отделке у людей по-прежнему много.Андрей Олейников, дольщик дома №13: Вот здесь, мне кажется, вот эти стены не должны быть из гипсокартона, потому что развалиться все это дело. 2 раза обшарпают и это отлетит. Плитка, то есть видно уже, что частями меняли, первую, что положили, уже частями отваливается.Сдать дома в Веризино глава компании-застройщика обещал до конца 17 года. Речь о веризинских дольщиках шла даже на пресс-конференции департамента строительства. Тогда задержки в сроках объясняли как раз участием в федеральной программе "Жилье для российской семьи". Финансирование проекта свернули быстро, и деньги на объекты пришлось искать другими способами. Сегодня руководитель фирмы-застройщика пиняет на приемную комиссию. Дом, по его мнению, полностью готов, но чиновники не хотят вводить его в эксплуатацию.Александр Шамов, гендиректор компании-застройщика: При желании можно было принять, мне мотивация не понятна. Я думаю, люди в данной ситуации никого не интересуют или недальновидно смотрят те, кто подобные вещи делает. Он готов, но во вторник была комиссия, они напишут опять очередные замечания. Если там 3,4,5 пунктов будут, вопрос их устранить - неделю. И снова подавать.Что касается некачественного ремонта в подъезде, претензии к работе есть и у самого застройщика. За недоделки в ответе подрядчик, он обязан переделать свою работу до мая этого года. Прояснить судьбу дома №13 на улице Веризинская мы просили в департаменте стпроительства и архитектуры Владимирской области. Но чиновники предоставили нам лишь сухой письменный ответ:Ответ Департамента Строительства и Архитектуры: Департаментом строительства и архитектуры выдаются разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на основании всех справок и заключений, в том числе и заключения Госстройнадзора. Внеплановых проверок соответствия деятельности застройщика требованиям нормативных правовых актов по привлечению денежных средств участников долевого строительства не проводилось. Так как обращений от граждан не поступало.Когда людям выдадут ключи от своих квартир? Этот вопрос остается без ответа. За свое жилье дольщики готовы бороться и дальше. В Пиганово люди в аналогичной ситуации уже пообещали перекрыть федеральную трассу в знак протеста. В Веризино готовы решать вопросы через госструктуры. Люди уже готовят обращение в департамент строительства.