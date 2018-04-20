Первый этаж дома Наркомфина в Москве – известного памятника конструктивизма – очистили от пристроенных в нарушение замысла стен и вернули исторический облик – колонны, на которых и стоял дом, говорится на сайте столичной мэрии.

Реставрация здания на Новинском бульваре началась в июле 2017 года – дому предполагается вернуть исторический внешний и внутренний облик. К настоящему времени в здании провели противоаварийные работы, гидроизолировали крышу жилого и коммунального корпусов, удалили внутренне перегородки, которые противоречили авторскому проекту.Кроме того, специалисты ведут тщательную работу с цветовым оформлением дома – при очистке стен ищут оригинальные цвета, в которые были окрашены поверхности.Дом Наркомфина был построен в 1928-1930 годах по проекту Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса. Экспериментальный жилой "дом переходного периода" был возведен для работников Народного комиссариата финансов СССР. За всю историю в доме ни разу не проводился капремонт.