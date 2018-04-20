Тепло отключат в понедельник, 23 апреля

Тепло отключат в понедельник, 23 апреляИз-за ремонта магистральных сетей дома на нескольких улицах Костромы окажутся без отопления, сообщают в администрации.Тепло отключат в понедельник, 23 апреля, с 9 утра до 23 часов. Батареи будут холодными в многоквартирных домах на домах на улицах Катушечная, Маршала Новикова, Беговая, Калиновская, Маяковского, Боевая, Галичская, проспекте Мира и Нескучном переулке.В мэрии предупреждают, что возможно нарушение гидравлического режима у потребителей энергии по улицам Некрасова, Пушкина, Ленина, Комбинатовская, Коммунальная, Новосельская, Новый Быт, 1-8 Рабочие улицы и микрорайоне Якиманиха.