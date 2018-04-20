20 апреля в России отмечается Национальный день донора. Сотрудники полиции ежегодно принимают участие в благотворительных акциях...

20 апреля в России отмечается Национальный день донора.Традиционно к этой дате проходят благотворительные акции, посвященные добровольной сдаче крови.Сотрудники правоохранительных органов ежегодно принимают участие в подобных мероприятиях, тщательно готовятся к процедуре, регулярно проходят медицинские осмотры.В безвозмездной акции руководство и сотрудники полиции принимают активное участие на добровольных началах с единственной благородной целью – помочь нуждающимся в срочном переливании крови, в том числе и тем, кому предстоят сложные операции.Потребность в донорской крови для медицинских учреждений очень высока. Поэтому главная цель проекта — привлечь к благородному делу донорства как можно больше людей.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве