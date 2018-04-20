Футболист Дмитрий Тарасов инсценировал ссору с беременной женой. Спортсмен решил проверить друга на вшивость.

Футболист Дмитрий Тарасов инсценировал ссору с беременнойженой. Спортсмен решил проверить друга на вшивость.Дмитрий признался журналистам, что его близкие приятели футболисты Антони Алексей Миранчуки в любое время дня и ночи готовы прийти к нему на выручку.Однажды он разыграл одного из братьев, после чего еще раз убедился в надежностисвоего товарища.Тарасов решил исполнить хохму в международный день смеха. "Поздним вечеромсижу в кафе с супругой, наступает первое апреля. Пишу Антону Миранчуку: "Брат,я поругался с Настей, мне очень плохо, приезжай". Он: "Что случилось?! Кудаехать?!". Брат был с девушкой, но я ему сказал, что не готов сейчас еще кого-товидеть. Антоха примчался в кафе… А там мы с Настей и с ее отцом! Говорю: "Какоечисло сегодня? Сегодня ты дурачок, ха-ха!". Антон немного разозлился, конечно.Зато я еще раз убедился: "Брат – друг! Братья – настоящие друзья!" А я всегдарядом", – рассказал Дмитрий журналу "Наш Локо".Также Дмитрий отметил, что после того, как он и его супругаАнастасия Костенко поселились в загородном доме Антон и Алексей стали их самымичастыми гостями. На Новый год сестра подарила футболисту приставку Dendy и теперьспортсмены безвылазно играют в раритетный девайс. "Просто возвращение в детство",– говорит Тарасов. Миранчуки во всем поддерживают футболиста, а когда он шутит,не обижаются.Напомним, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко сыгралисвадьбу в январе 2018 года. Ранее спортсмен состоял в отношениях с начинающейпевицей Ольгой Бузовой. Говорят, Костенко и Тарасов поженились из-забеременности девушки.