Футболист Дмитрий Тарасов инсценировал ссору с беременной
женой. Спортсмен решил проверить друга на вшивость.
Футболист Дмитрий Тарасов инсценировал ссору с беременной
женой. Спортсмен решил проверить друга на вшивость.
Дмитрий признался журналистам, что его близкие приятели футболисты Антон
и Алексей Миранчуки в любое время дня и ночи готовы прийти к нему на выручку.
Однажды он разыграл одного из братьев, после чего еще раз убедился в надежности
своего товарища.
Тарасов решил исполнить хохму в международный день смеха. "Поздним вечером
сижу в кафе с супругой, наступает первое апреля. Пишу Антону Миранчуку: "Брат,
я поругался с Настей, мне очень плохо, приезжай". Он: "Что случилось?! Куда
ехать?!". Брат был с девушкой, но я ему сказал, что не готов сейчас еще кого-то
видеть. Антоха примчался в кафе… А там мы с Настей и с ее отцом! Говорю: "Какое
число сегодня? Сегодня ты дурачок, ха-ха!". Антон немного разозлился, конечно.
Зато я еще раз убедился: "Брат – друг! Братья – настоящие друзья!" А я всегда
рядом", – рассказал Дмитрий журналу "Наш Локо".
Также Дмитрий отметил, что после того, как он и его супруга
Анастасия Костенко поселились в загородном доме Антон и Алексей стали их самыми
частыми гостями. На Новый год сестра подарила футболисту приставку Dendy и теперь
спортсмены безвылазно играют в раритетный девайс. "Просто возвращение в детство",
– говорит Тарасов. Миранчуки во всем поддерживают футболиста, а когда он шутит,
не обижаются.
Напомним, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко сыграли
свадьбу в январе 2018 года. Ранее спортсмен состоял в отношениях с начинающей
певицей Ольгой Бузовой. Говорят, Костенко и Тарасов поженились из-за
беременности девушки.