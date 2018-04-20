Авария произошла вечером в четверг, 19 апреля

Авария произошла вечером в четверг, 19 апреляСтолкновение двух автомобилей стало причиной транспортного коллапаса на мосту через Клязьму во Владимире.Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, авария произошла вечером в четверг, 19 апреля, в 18.40. 30-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля Geely, потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Нивой».В результате ДТП пострадали два человека - виновник аварии и женщина-пассажир отечественной машины. Их госпитализировали. Как пишут очевидцы события в социальных сетях, водитель был в состоянии алкогольного опьянения.