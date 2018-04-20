Главу Центробанка Эльвиру Набиуллину планируют пригласить на серьезный разговор в Госдуму. Депутатов беспокоит ситуация с банком Югра и еще несколькими финансовыми учреждениями, у которых регулятор отозвал лицензии.

Главу Центробанка Эльвиру Набиуллину планируют пригласить насерьезный разговор в Госдуму. Депутатов беспокоит ситуация с банком"Югра" и еще несколькими финансовыми учреждениями, у которыхрегулятор отозвал лицензии.Депутат-единоросс от Тюменской области Николай Брыкинполагает, что вопрос о пострадавших вкладчиках ликвидированных банков принялобщероссийский масштаб. "Я вижу, насколько остро стоят проблемы увкладчиков "Югры". Претензий к банку изначально не было, но через некоторое время унего отозвали лицензию. Это нонсенс", – сказал в эфире радиостанции Брыкин и добавил, что надзорные органы должны жестче следить задействиями Центробанка и АСВ на предмет нарушения прав вкладчиков.По его мнению, Центробанк неохотно идет на контакт как сдепутатами, так и с пострадавшими вкладчиками. Депутат сообщил, что совместно спарламентариями от Уральского Федерального округа, он готовит материалы поситуации с "Югрой", которые помогут более подробно разобраться с проблемой, и,возможно, станут поводом для того, чтобы вызвать председателя ЭльвируНабиуллину на более жесткий и подробный разговор в Госдуму.Также депутаты отправили в Генпрокуратуру протокольноепоручение с просьбой проверить действия введенной в "Югру" в июле прошлого годавременной администрации на предмет нарушения прав вкладчиков. Поводом для этогопослужили многочисленные обращения вкладчиков "Югры" к депутатам с жалобами на регулятораи подконтрольное нему Агентство по страхованию вкладов. По словам Брыкина, таких жалоб насчитывается около 35 тысяч.Депутат такженапомнил, что на проблемы клиентов банков с отозванной лицензией обратилвнимание президент Владимир Путин, призвавшийразработать механизм защиты собственности вкладчиков.Напомним, временная администрация в лице Агентства пострахованию вкладов была введена в "Югре" 10 июля 2017 года. На тотмомент капитал банка составлял 33 миллиарда рублей. Спустя 18 дней у"Югры" была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. По итогам первого полугодия 2017 года банк занимал 33-е место по размеру активов в банковской системе России.