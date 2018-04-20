Главу Центробанка Эльвиру Набиуллину планируют пригласить на
серьезный разговор в Госдуму. Депутатов беспокоит ситуация с банком
Югра и еще несколькими финансовыми учреждениями, у которых
регулятор отозвал лицензии.
Главу Центробанка Эльвиру Набиуллину планируют пригласить на
серьезный разговор в Госдуму. Депутатов беспокоит ситуация с банком
"Югра" и еще несколькими финансовыми учреждениями, у которых
регулятор отозвал лицензии.
Депутат-единоросс от Тюменской области Николай Брыкин
полагает, что вопрос о пострадавших вкладчиках ликвидированных банков принял
общероссийский масштаб. "Я вижу, насколько остро стоят проблемы у
вкладчиков "Югры". Претензий к банку изначально не было, но через некоторое время у
него отозвали лицензию. Это нонсенс", – сказал в эфире радиостанции Брыкин и добавил, что надзорные органы должны жестче следить за
действиями Центробанка и АСВ на предмет нарушения прав вкладчиков.
По его мнению, Центробанк неохотно идет на контакт как с
депутатами, так и с пострадавшими вкладчиками. Депутат сообщил, что совместно с
парламентариями от Уральского Федерального округа, он готовит материалы по
ситуации с "Югрой", которые помогут более подробно разобраться с проблемой, и,
возможно, станут поводом для того, чтобы вызвать председателя Эльвиру
Набиуллину на более жесткий и подробный разговор в Госдуму.
Также депутаты отправили в Генпрокуратуру протокольное
поручение с просьбой проверить действия введенной в "Югру" в июле прошлого года
временной администрации на предмет нарушения прав вкладчиков. Поводом для этого
послужили многочисленные обращения вкладчиков "Югры" к депутатам с жалобами на регулятора
и подконтрольное нему Агентство по страхованию вкладов. По словам Брыкина, таких жалоб насчитывается около 35 тысяч.
Депутат также
напомнил, что на проблемы клиентов банков с отозванной лицензией обратил
внимание президент Владимир Путин, призвавший
разработать механизм защиты собственности вкладчиков.
Напомним, временная администрация в лице Агентства по
страхованию вкладов была введена в "Югре" 10 июля 2017 года. На тот
момент капитал банка составлял 33 миллиарда рублей. Спустя 18 дней у
"Югры" была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. По итогам первого полугодия 2017 года банк занимал 33-е место по размеру активов в банковской системе России.