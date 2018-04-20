США остались без турецкого золота. Анкара вывела из американского
Федерального резерва весь свой запас драгоценного металла – как отмечают
эксперты, из-за ухудшения отношений с Вашингтоном.
США остались без турецкого золота. Анкара вывела из американского
Федерального резерва весь свой запас драгоценного металла – как отмечают
эксперты, из-за ухудшения отношений с Вашингтоном.
Почти 29 тонн золота забрала Анкара из американского
Федрезерва. Такое количество драгметалла значилось в отчетах турецкого
Центробанка за 2016 год, тогда как в документах за 2017-й уже стоят прочерки.
Как передают турецкие СМИ, выведенное из США золото частично
возвращено в Турцию, а также направлено на хранение в Европу, в хранилища Банка
Англии и Банка международных расчетов в Швейцарии. Общий объем золотого резерва
страны составляет 564,6 тонны – он оценивается в 20 с лишним миллиардов долларов.
Как отмечают эксперты, возвращение турецким валютным
регулятором золота из банков США может быть связано, в частности, с ухудшением
отношений между Анкарой и Вашингтоном. Не последнюю роль играют и проблемы на
внутреннем финансовом рынке. Турецкая лира продолжает обесцениваться по
отношению к доллару, в Турции растет дефицит текущего счета, увеличиваются
темпы инфляции.
Сообщения о том, что Турция активно наращивает золотой запас,
ранее уже появлялись в прессе. Этим же, причем еще более активно, занимается и
Россия – в феврале страна поднялась на пятое место по объему золотого запаса,
обогнав Китай.
По данным World Gold Council, в 2017 году Банк России стал
мировым лидером по темпам увеличения резервов золота. В сентябре прошлого года
золотой запас вырос на 34,6 тонны – до 1778,9 тонны, это максимальный месячный
прирост с октября 2016 года. Таким образом, ЦБ занял шестое место по объему
золота в резервах среди центральных банков мира.
В свою очередь, китайские СМИ, комментируя этот процесс,
отмечают, что запасы Москвы и Пекина скоро могут оказаться больше американских.
Тогда Вашингтону придется потесниться в глобальной экономике, так как доллар
окажется "в неудобном положении", пишет издание "Взгляд".