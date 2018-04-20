США остались без турецкого золота. Анкара вывела из американского Федерального резерва весь свой запас драгоценного металла – как отмечают эксперты, из-за ухудшения отношений с Вашингтоном.

США остались без турецкого золота. Анкара вывела из американскогоФедерального резерва весь свой запас драгоценного металла – как отмечаютэксперты, из-за ухудшения отношений с Вашингтоном.Почти 29 тонн золота забрала Анкара из американскогоФедрезерва. Такое количество драгметалла значилось в отчетах турецкогоЦентробанка за 2016 год, тогда как в документах за 2017-й уже стоят прочерки.Как передают турецкие СМИ, выведенное из США золото частичновозвращено в Турцию, а также направлено на хранение в Европу, в хранилища БанкаАнглии и Банка международных расчетов в Швейцарии. Общий объем золотого резервастраны составляет 564,6 тонны – он оценивается в 20 с лишним миллиардов долларов.Как отмечают эксперты, возвращение турецким валютнымрегулятором золота из банков США может быть связано, в частности, с ухудшениемотношений между Анкарой и Вашингтоном. Не последнюю роль играют и проблемы навнутреннем финансовом рынке. Турецкая лира продолжает обесцениваться поотношению к доллару, в Турции растет дефицит текущего счета, увеличиваютсятемпы инфляции.Сообщения о том, что Турция активно наращивает золотой запас,ранее уже появлялись в прессе. Этим же, причем еще более активно, занимается иРоссия – в феврале страна поднялась на пятое место по объему золотого запаса,обогнав Китай.По данным World Gold Council, в 2017 году Банк России сталмировым лидером по темпам увеличения резервов золота. В сентябре прошлого годазолотой запас вырос на 34,6 тонны – до 1778,9 тонны, это максимальный месячныйприрост с октября 2016 года. Таким образом, ЦБ занял шестое место по объемузолота в резервах среди центральных банков мира.В свою очередь, китайские СМИ, комментируя этот процесс,отмечают, что запасы Москвы и Пекина скоро могут оказаться больше американских.Тогда Вашингтону придется потесниться в глобальной экономике, так как долларокажется "в неудобном положении", пишет издание "Взгляд".