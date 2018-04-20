Итальянский Милан намерен приобрести нападающего туринского Ювентуса Марио Манджукича. По мнению руководителей россонери, основной нападающий команда Никола Калинич не справляется со своими обязанностями на поле.

Итальянский "Милан" намерен приобрести нападающего туринского "Ювентуса" Марио Манджукича. По мнению руководителей "россонери", основной нападающий команда Никола Калинич не справляется со своими обязанностями на поле.В "Милане" хотят продать Калинича и на его место приобрести Манджукича, который, в свою, очередь, также недоволен своей ролью в тактических построениях главного тренера "Юве" Массимилиано Аллегри, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Calciomercato. Итальянский специалист использует игрока на левом фланге, в то время как сам Манджукич предпочитает играть чистого форварда.В 37 матчах текущего сезона Манджукич забил за "Ювентус" 10 голов, в то время как Калинич в 35 играх поражал ворота соперников лишь пять раз.