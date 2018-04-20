Переговоры Газпрома с Нафтогазом Украины о транзите газа к результату не привели, российская компания направила документы в Стокгольмский арбитраж для расторжения контрактов, передает Интерфакс.

Переговоры "Газпрома" с "Нафтогазом Украины" о транзите газа к результату не привели, российская компания направила документы в Стокгольмский арбитраж для расторжения контрактов, передает "Интерфакс".Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что "Газпром" готов к переговорам после 2019 года, но Украина "должна обосновать экономическую целесообразность транзита через свою территорию".28 февраля арбитраж в Стокгольме принял решение по разбирательству по транзитному контракту, которое, как заявили в "Газпроме", "нарушило баланс интересов". 5 марта "Газпром" уведомил "Нафтогаз" о начале процедуры расторжения контрактов в арбитраже и предложил приступить к переговорам для поиска взаимовыгодного решения. 4 апреля истек срок переговоров по контракту на поставку, 19 апреля – по транзитному контракту.