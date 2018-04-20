Не за горами период отпусков и каникул.

Не за горами период отпусков и каникул.Не раз отдыхали с семьёй в Турции. И были очень довольны. Но после печально известного инцидента с самолётом несколько лет в Турции не отдыхали. Насколько там сейчас безопасно?С. Яковенко, СуздальАнталья... Античные города, перешёптывающиеся об истории, мифах и легендах, умиротворяющие зелёные леса и бирюзовые воды. Море, песок и солнце – прекрасный выбор для отпуска...... И не только. Организаторы, а это - Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) и Министерство культуры и туризма Турецкой Республики, выбрали именно Анталью, чтобы провести первый Российско-Турецкий форум гостеприимства «Шаг в будущее».Форум прошёл в конференц-зале отеля «Cornelia Diamond Hotel», где гостей приветствовали представитель Федерального агентства по туризму РФ Николай Королёв, председатель Всероссийского объединения туристов Дмитрий Давыденко, глава Федерации отельеров Турции Айык Осман, губернатор Антальи Мухтач Тейиде и другие специалисты в области культуры и туризма обеих стран. Общение прошло в тёплой, дружественной обстановке, гости обменивались информацией, говорили о программах лояльности отелей к туристам, и, конечно же, отвечали на вопросы гостей форума.Ждём туристов!Наш корреспондент тоже задала вопрос нашего читателя и получила ответ, что называется «из первых уст». Отвечает представитель Министерства культуры и туризма Турции Арысой Омер: - Сегодня между Турцией и Россией очень хорошие отношения, особенно в области туризма. В 2017 году к нам на отдых приехало почти 4,5 млн туристов из России, надеемся, что в этом году их будет больше 6 миллионов. И хочу вас заверить, что каждый гость получит услуги на высшем уровне! Приезжайте, а мы позаботимся о вашей безопасности. Кроме того, 2019 год будет объявлен годом перекрёстного туризма, а это значит, что наши отношения будут развиваться на взаимовыгодных условиях.Хотелось бы рассказать и о программе Russian Friendly , части Национально туристического рейтинга RU TRAVEL PRO , который «оценивает» помимо комфортных условий для туристов из России и такие положения как экологическая безопасность, защита прав туристов, безбарьерность и другие важные аспекты.В этой программе активно участвуют 2 крупнейших туроператора - «Пегас» и «Анекс тур». Рейтинг RU TRAVEL PRO уже начал действовать в России, и первые награды вручили на 1-м национальном конгрессе путешественников и авиапассажиров в Москве в начале апреля.- Отели группы компаний «Пегас», безусловно, участвуют и будут участвовать в программах RU TRAVEL PRO и Russian Friendly. Наши отели, такие как «Кремлин Палас» или «Топкапи» заслуженно любимы туристами из России из многих регионов страны. И мы приложим все усилия для сохранения этой популярности», - прокомментировала награждение генеральный директор компании «Пегас» Анна Подгорная.Об этом же сказала и генеральный директор «Анекс тур» Яна Муромова:- Сегодня, когда особенно остро на политической арене стоит вопрос доверия, ценно видеть двустороннюю готовность к диалогу. Программа Russian Friendly не только показывает высокий уровень лояльности России к Турции, и наоборот, но и является инструментом развития туризма. От лица туроператора Anex Tour отдельно благодарим организаторов за возможность объединить все стороны туризма: общественные и регулирующие организации, отправляющие и принимающие компании и представителей отелей. Приятно, когда бизнес участвует в формировании тенденций туротрасли.Награды - лучшимНе остались без наград и «предприятия-партнёры».Председатель Всероссийского объединения туристов Дмитрий Давыденко пояснил:- На этом форуме гостеприимства состоялось награждение лучших отелей по программе Russian Friendly. Награды получили отели Cornelia Diamond, PGS Hotels Kremlin Palace, Swandor Topkapi Palace, Lujo Bodrum, Selectum Luxury Resort и Astoria Hotel. Специальных наград удостоили авиакомпанию AZUR air и страховую компанию ERV. Впереди - разработка новых программ отдыха, снятие любых языковых ограничений (в отеле, ресторане, на пляже и т.д.) и расширение ассортимента блюд с учётом национального менталитета. То же самое нужно делать в России для туристов из Турции.В конце форума представители Федерации отельеров Турции и Всероссийского объединения туристов подписали между собой соглашение. Эта договорённость стала одним из важнейших событий «Шага в будущее». Кроме этого, стороны подписали план действий на 2018-2019 годы.В темуЗнаете ли вы, что...Анталью называют «раем на земле», «жемчужиной Средиземноморья» и «турецкой Ривьерой».Самый знаменитый и роскошный амфитеатр на всех землях Азии и Африки находится в Анталье и называется Аспендос.Кроме античных городов и исторических мест рядом с километровыми пляжами Антальи есть много водопадов и пещер.По исследованию, проведённому среди 35 млн человек, из 100 лучших отелей мира 15 находятся в Анталье.