Россиянка Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль чемпионата России в личном многоборье по спортивной гимнастике. Соревнования проходят в Казани. За свое выступление она суммарно получила от судей 55,765 балла.

Россиянка Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль чемпионата России в личном многоборье по спортивной гимнастике. Соревнования проходят в Казани. За свое выступление она суммарно получила от судей 55,765 балла.Следом за ней расположилась Ангелина Симакова, завоевавшая серебро с 54,665 балла. Бронза досталась Виктории Комовой (53,765). Также отметим, что вернувшаяся в спорт после родов олимпийская чемпионка Алия Мустафина завершила соревнования на пятой строчке (52,598).Чемпионат России завершится 22 апреля.