Культурные мероприятия этой недели – есть из чего выбрать. А чтобы не
пропустить что-то интересное, читайте традиционный обзор Dni.Ru.
Культурные мероприятия этой недели – есть из чего выбрать. А чтобы не
пропустить что-то интересное, читайте традиционный обзор Dni.Ru.
20 апреля, пятница
В Центре фотографии им. братьев
Люмьер откроется Международный фестиваль актуальной фотографии "PHOTOBOOKFEST-2018".
Площадка превратиться в место встречи европейских и отечественных экспертов
фотографического искусства. До 3 июня ценители фотографии могут принять участие
в мастер-классах, лекциях, дискуссиях, серии портфолио-ревю, чтобы обменяться опытом
и обсудить современную фотографическую сцену. Фестиваль откроется двумя
выставками. Первая – "В поисках Ленина", где фотограф Нильс Акерманн и
журналист Себастьен Гобер размышляют о процессе декоммунизации в Украине через
документирование сноса памятников Владимиру Ленину и пытаются ответить на
вопрос, что это было – публичная казнь или узаконенный вандализм?
Также здесь откроется выставка "Я,
Обломов" молодого фотографа Икуру Куваджимы (Япония-Россия). Этот документалист
пытается разгадать тайны загадочной "русской души" и окунуться в глубину
собственных снов. Публику ждет по-японски аккуратная серия автопортретов,
которая охватывает широкую географию – Казань, Симферополь, Москва, Киров, Алма-Ата,
Киев, Бишкек, Самара и другие города – а также открывает многообразие
пространств для размышления, в которых Икуру отождествляет себя с гончаровским Обломовым.
В клубе "Известия Hall" выступит известная
испанская певица и актриса Bebe,
которая не была в России уже 5 лет. Артистка представит новую программу "Cambio
De Piel" с песнями из нового альбьома, которая уже получила успех в Европе, США
и Латинской Америке. "В альбоме много света и радости, открытых
мелодий. У слов появилась новая глубина, а в самой композиции появилось
звучание фортепиано. Это новый этап жизни, в Cambio De Piel – мое новое лицо.
Дети привносят в жизнь много радости, до этого была меланхолия", – рассказывает
Bebe.
В Московском Планетарии выступит
австралийская певица Перукуа с программой "Голос и Космос". Звезда, поющая в жанре "World Music",
отправится вместе со зрителями в безграничное путешествие в глубины внутреннего
мира. Этот будет концерт-медитация, доступная каждому слушателю. Действо
характеризуют так: "Звуки невероятного голоса Перукуа диапазоном в 3 октавы
поднимаются словно из недр Земли к самым высотам кристаллических обертонов
ангельских вибраций. Не случайно, от него у слушателей бегут "мурашки размером
с космос".
В "Главclub Green Concert"
выступит группа "Браво". Коллектив с богатой историей и длинным послужным список
продолжает радовать меломанов живыми выступлениями. В 2015 году коллектив
выпустил 13-й альбом "Навсегда", где Евгений Хавтан стал основным вокалистом, а
затем увидела свет отчетная компиляция "Бравоспектива" и первая авторизованная биография.
Грядет 35-летие группы, которое музыканты, скорее всего, отметят еще одной
свежей пластинкой.
В "Крокус Сити
Холле" отпразднует свой юбилей певица Валерия. Артистка так говорит о
предстоящих концертах: "Много лет назад любовь к музыке определила мою жизнь. Я
выбрала путь, по которому и иду все эти годы. Я проигрывала, побеждала, но
никогда не стояла на месте. В жизни каждого человека периодически наступают
моменты, когда он подводит итоги для того, чтобы двинуться дальше. Такой момент
сейчас настал и для меня. Много песен спето, много еще предстоит спеть, но уже
сегодня я могу сказать, что очень счастлива такими долгими отношениями с моими
слушателями. […] Дорогие мои, буду счастлива поделиться с вами своей новой
программой, которую мы создаём вместе с группой невероятно талантливых людей.
Шоу обещает быть сенсационным".
21 апреля, суббота
В Театре Наталии
Сац состоится премьера оперы немецкого композитора Энгельберта Хумпердинка
"Гензель и Гретель". Худрук театра в шутку охарактеризовал эту постановку как
"Хоррор для детей младшего возраста". Это сюжет о двух детях, которые
заблудились в лесу и попали в волшебный домик к ведьме. За спектакль отвечает
молодая постановочная команда: режиссер Надежда Бакшиева и художник Василиса
Кутузова. Музыкальный руководитель и дирижер – Алевтина Иоффе, которая сделала
аранжировку партитуры для камерного оркестра. Создатели обещают, что зрителей
будет ждать много сюрпризов. Например, "пряничный" домик ведьмы в качестве дани
современности станет фургончиком для торговли мороженым. Начинаться спектакль
будет с фильма, в котором зрителям расскажут, почему семья главных героев —
детей – вдруг стала бедной.
В Доме культуры им. Зуева покажут
мюзикл "Молодильные яблоки? Да ладно!". Это история о том, как Царевич Евсей пошел
добывать себе доброе имя, и для этого ему нужно принести деду молодильные яблоки.
На пути он встретит дивные вещи, чудовищ страшных и красоту всей его жизни. Повествование
будет проходить под развеселую музыку Дениса Копытова. Спектакль подходит для
семейного просмотра.
В Театре на Юго-Западе покажут
черную комедию "Маленькие убийства" по мотивам одноименной пьесы Джулса
Файффера. Америка. На улицах творится полный хаос: стрельба, перебои с
электричеством, забастовки. И на фоне
этого всеобщего апокалипсиса Пэтси приводит знакомить своего бойфренда Альфреда
в дом к родителям. Это интеллектуальная постановка про глобальную запутанность
и случайность нашей жизни.
В Институте русского
реалистического искусства посетителей ждет перфоманс артистов мюзикла
"Преступление и наказание", выступление актеров спектакля "Дом 1907",
архитектурный мастер-класс "Где живет книга?" бесплатные экскурсии и скидки на
музейные каталоги в рамках акции акция "Библионочь". Также для посетителей весь
день будет действовать скидка 20% на все каталоги, изданные ИРРИ: "Советский
спорт", "Россия в пути", "Возвращайся домой", "Искусство в эвакуации" и новинка
– "На краю цвета".
В "Главclub Green Concert" выступит Akira Yamaoka With Orchestra. Кто не знает, этот человек –
композитор-гуру в мире видеоигр, чьи невероятные атмосферные саундтреки стали
неотъемлемой частью многих игр, в частности культовой "Silent Hill". Автор
получил звание всемирно почитаемого создателя звуковых дорожек к фильмам и
играм. Охват стилей велик – от эмбиента и трипхопа до тяжелого рока. Концерт
пройдет в сопровождении полноценного симфонического оркестра.
В Кремлевском дворце пройдет
церемония вручения премии "Шансон года". Зрителей будут ждать любимые
исполнители, лучшие песни, необычные дуэты и главные музыкальные сенсации года.
Эта музыкальная премия вручается ежегодно за особые достижения в области
авторской песни. Лучших артистов года и лучшие песни здесь объявляет не жюри, а
сами радиослушатели. В ходе народного голосования, которое ежегодно проходит на
"Радио Шансон", поклонники самого душевного жанра отдают свои голоса тем или
иным исполнителям и песням.
В СК "Олимпийский"
выступит группа "Руки вверх!" с программой "Лучшее за 20 лет!". "Мы шли к этому
долгих 20 лет. Мы взрывали хит-парады и выступали на самых разных площадках
мира, чтобы однажды собрать "Олимпийский", – говорит Сергей Жуков. Гостей ждет
грандиозное шоу, которое охарактеризует начало нового этапа в жизни группы. Концерты пройдут 21 и 22 апреля.
22 апреля, воскресенье
В "Крокус Сити Холле" состоится
заключительный перед длительным перерывом концерт проекта "Классическая Ария".
Легендарный отечественный хардрок-коллектив "Ария" выступит в сопровождении
симфонического оркестра с обновленным сет-листом и новым сценическим шоу. За
дирижерский пульт встанет харизматичный швед Ульф Ваденбрандт, которого уже
окрестили "шестым членом группы". Поклонники получат отличную возможность
услышать выступление своих кумиров.
23 апреля, понедельник
C 23 по 25 апреля в "Крокус Сити Холле" пройдет Synergy Insight
Forum – ежегодное бизнес-событие для тех, кто хочет идти в ногу со временем и
меняться. Перед гостями выступят 33 спикера, которые добились впечатляющих
результатов в своей области: предприниматели, эксперты по развитию бизнеса и
повышению личной эффективности, ученые, журналисты, деятели культуры. Каждый из
них порадует новой программой и даст инсайты, которые позволят по-новому
взглянуть на процессы в жизни, вдохновиться на серьезные перемены.
В Мещерском парке состоится
традиционный полумарафон (забег на дистанцию 21,1 км) серии Grom – "Такеда
Весенний гром", в рамках которого пройдет благотворительная акция #быстрееболи.
В этом году ее цель – способствовать развитию детской паллиативной помощи в
Центрах содействия семейного воспитания Москвы. При поддержке участников
полумарафона и фонда Детский Паллиатив центры будут оснащены портативными и
стационарными передвижными системами, колясками, портативными электроотсосами и
концентраторами кислорода, лечебными смесями и оборудованием для их подачи. Это оборудование поможет решить целый ряд
проблем в жизни маленьких пациентов.
24 апреля, вторник
В клубе "16 Тонн" пройдет концерт
группы Shoo, играющей в жанре absolute soul. Публике будет презентован новый EP
"Твоя Земля", а также состоится празднование дня рождения фронтмена коллектива
– Шуни Балашовой. "За день до концерта я отпраздную свое 25-летие – особенный
рубеж в жизни каждого человека, а тем более творческого, – говорит Шуня. –
Помните, БГ пел: "Мне двадцать пять, и я до сих пор не знаю, чего хочу"? Так
вот, мне повезло, я точно знаю, кем хочу быть и твердо иду к своим целям и
мечтам. Сопутствующие победы только укрепляют мою в веру в то, что я все делаю
правильно и живу своей жизнью. Релиз на Universal Music, случившийся в канун
моего дня рождения, тому доказательство!".
В Центральном Доме Актера покажут
спектакль "Любовная исповедь". Это монолог о любви и страсти к единственному
мужчине судьбы. Пьеса Габриэля Маркеса "Любовная отповедь сидящему в кресле
мужчине" – единственная в творчестве всемирно известного писателя. Написана она
от лица женщины, но не только для женщин. Зрители увидят жизнь семьи —
романтическая влюбленность девушки и юноши, свадьба, рождение сына, пришедшее
по наследству богатство... Но романтические чувства не вечны.
25 апреля, среда
В Московском театре "Школа
Современной Пьесы" покажут спектакль "Игра в преступление. Достоевский". "Тварь
я дрожащая или право имею?" – задумался молодой человек по фамилии Раскольников
и решил получить ответ на сей вопрос, зарубив топором отвратительную, злобную
старуху-процентщицу. Но права на убийство, как считает Достоевский, нет ни у кого.
И преступление непременно повлечет за собой наказание – не на каторге, не на
плахе, а перед собственной совестью, то есть, перед Богом. Эту историю, которая
вот уже 150 лет волнует весь мир, решили по-своему пересказать молодые артисты
и режиссеры.
В Театре на Таганке состоится
показ музыкально-литературного спектакля "Как это делалось в Одессе". В основу
постановки легли рассказы Исаака Бабеля из цикла произведений про Одессу,
одесситов, их уклад жизни и нравы начала XX века: громкие застолья и кровавые
разборки, тихий шантаж и страстная любовь, благородные бандиты и скромные
еврейские предприниматели, традиционные устои и смена власти.
В ГКЦЗ "Россия" выступит
на юбилейном шоу-концерте "Высоцкий-80. Я ЖИВ!". Артистка представит
собственную версию песни "Девушка из Нагасаки" в оркестровой аранжировке
Евгения Крючкова – выступление будет проходить в сопровождении оркестра
Росгвардии. Также в концерте примут участие: Никита Высоцкий, Жерар Депардье,
Александр Домогаров, "Город 312", Юлия Чичерина, Дмитрий Дюжев, Ольга
Кормухина, Владимир Кузьмин, "Черный кофе" и многие другие.
В Центральном Доме Актера покажут
спектакль "Полустанок". Это разговор о любви и чести со стихами Александра
Галича. Возможно, существует Ад и Рай, а на пути туда есть какая-то
промежуточная точка – полустанок, где находятся души людей разных возрастов из
разных эпох и социальных слоев. Что они там делают, чего ждут? Что от них
требуется? Один из идейных лидеров приватизации 1990-х Пал Максимыч Чугай
внезапно задается этими вопросами. Режиссер, сценарист документального кино
Никита Воронов написал пьесу в середине 90-х, когда стремительно менялись
нравственные ориентиры, представления о вечных ценностях, добре и зле, оставляя
на своем пути тысячи покалеченных судеб и опустошенных сердец.
26 апреля, четверг
На ВДНХ историк моды и
телеведущий Александр Васильев откроет цикл выставочных проектов. В течение
года в павильоне №16 "Гидрометеорология" пройдут три экспозиции, где гости
увидят во всем своем многообразии уникальную коллекция исторического костюма,
посвященная ХХ веку: "Весна и мода", "Пляжная мода" и "Гламур 80-х". Первой
станет "Весна и мода". Нежные расцветки, изящные трафаретные рисунки,
растительные и цветочные мотивы, газовые косынки, пышные юбки в стиле new-look,
введенные в моду Кристианом Диором в 1947 году, набивной ситец и шифон,
крепдешин и креп-жоржет – под аккомпанемент советских песен, посвященных весне,
посетители выставки окунутся в ностальгическую атмосферу ХХ века.
На сцене "Театра Луны" состоится
показ городского мюзикла "Маяковский" – совместного проекта АНО "Музыкальное
сердце театра" и московского "Театра Луны". 2018 год – юбилейный год Владимира
Маяковского: 19 июля литературный мир будет отмечать 125-летие поэта. Городской
мюзикл "Маяковский" – это попытка художественно переосмыслить его идеи и жизнь,
с учетом опыта всего XX века, а также понять какой он – Маяковский нашего
времени. Героев мюзикла – поэта и его великих современников – исполнят артисты,
с чьими работами зрители знакомы по многим фильмам и ролям в мюзиклах.
Постановочный период предварял кастинг,
в котором приняли участие несколько сотен человек.
В "Крокус Сити Холле" с большим
акустическим концертом выступит группа "Мумий Тролль" – очень редкий формат для
коллектива. Программа "Вечерний Чай" названа в честь одной из песен с альбома
"Шамора". Организаторы говорят, что вечер – время умиротворения, покоя и
тишины, а также задушевных откровенных бесед в уютном месте в хорошей компании.
Именно такая атмосфера планируется в Крокус Сити Холле, а также новая
музыкальная подача, новый подход к сценографии и "инопланетные" гости.
В кино выходит фильм
"Привидение". Каждый день герой просыпается в новом теле, в новом месте в кругу
новой семи. Все просто, ведь он – дух, который смотрит на мир глазами других и людей.
И вот дух встречает ту, к которой хочет вернуться, найти способ остаться вместе
навсегда.
27 апреля, пятница
27 апреля на площадке "Цифровое
деловое пространство" пройдет полнодневная лекция Маршалла Голдсмита под
названием
. Голдсмит – личный
наставник CEO Ford, Hasbro и Goldman Sachs. Он специализируется на развитии
лидерства и коучинге руководящего состава организаций. Его называют одним из
самых влиятельных мыслителей мира в сфере менеджмента и одним из лучших
executie-коучем Америки. Он написал около 30 книг, в том числе известную
"Прыгни выше головы!". И вот Маршалл Голдсмит приедет в Москву, чтобы
поделиться свои опытом с руководителями российских компаний. Он расскажет о
том, какие поведенческие модели приводят к тому, что человек начинает
"буксовать" на вершине своего успеха и даст практические рекомендации, которые
помогут значительно повысить темпы личностного развития. Скидка 7% по промокоду "dniru".