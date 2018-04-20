Культурные мероприятия этой недели – есть из чего выбрать. А чтобы не пропустить что-то интересное, читайте традиционный обзор Dni.Ru.

Культурные мероприятия этой недели – есть из чего выбрать. А чтобы непропустить что-то интересное, читайте традиционный обзор Dni.Ru.20 апреля, пятницаВ Центре фотографии им. братьевЛюмьер откроется Международный фестиваль актуальной фотографии "PHOTOBOOKFEST-2018".Площадка превратиться в место встречи европейских и отечественных экспертовфотографического искусства. До 3 июня ценители фотографии могут принять участиев мастер-классах, лекциях, дискуссиях, серии портфолио-ревю, чтобы обменяться опытоми обсудить современную фотографическую сцену. Фестиваль откроется двумявыставками. Первая – "В поисках Ленина", где фотограф Нильс Акерманн ижурналист Себастьен Гобер размышляют о процессе декоммунизации в Украине черездокументирование сноса памятников Владимиру Ленину и пытаются ответить навопрос, что это было – публичная казнь или узаконенный вандализм?Также здесь откроется выставка "Я,Обломов" молодого фотографа Икуру Куваджимы (Япония-Россия). Этот документалистпытается разгадать тайны загадочной "русской души" и окунуться в глубинусобственных снов. Публику ждет по-японски аккуратная серия автопортретов,которая охватывает широкую географию – Казань, Симферополь, Москва, Киров, Алма-Ата,Киев, Бишкек, Самара и другие города – а также открывает многообразиепространств для размышления, в которых Икуру отождествляет себя с гончаровским Обломовым.В клубе "Известия Hall" выступит известнаяиспанская певица и актриса Bebe,которая не была в России уже 5 лет. Артистка представит новую программу "CambioDe Piel" с песнями из нового альбьома, которая уже получила успех в Европе, СШАи Латинской Америке. "В альбоме много света и радости, открытыхмелодий. У слов появилась новая глубина, а в самой композиции появилосьзвучание фортепиано. Это новый этап жизни, в Cambio De Piel – мое новое лицо.Дети привносят в жизнь много радости, до этого была меланхолия", – рассказываетBebe.В Московском Планетарии выступитавстралийская певица Перукуа с программой "Голос и Космос". Звезда, поющая в жанре "World Music",отправится вместе со зрителями в безграничное путешествие в глубины внутреннегомира. Этот будет концерт-медитация, доступная каждому слушателю. Действохарактеризуют так: "Звуки невероятного голоса Перукуа диапазоном в 3 октавыподнимаются словно из недр Земли к самым высотам кристаллических обертоновангельских вибраций. Не случайно, от него у слушателей бегут "мурашки размеромс космос".В "Главclub Green Concert"выступит группа "Браво". Коллектив с богатой историей и длинным послужным списокпродолжает радовать меломанов живыми выступлениями. В 2015 году коллективвыпустил 13-й альбом "Навсегда", где Евгений Хавтан стал основным вокалистом, азатем увидела свет отчетная компиляция "Бравоспектива" и первая авторизованная биография.Грядет 35-летие группы, которое музыканты, скорее всего, отметят еще однойсвежей пластинкой.В "Крокус СитиХолле" отпразднует свой юбилей певица Валерия. Артистка так говорит опредстоящих концертах: "Много лет назад любовь к музыке определила мою жизнь. Явыбрала путь, по которому и иду все эти годы. Я проигрывала, побеждала, ноникогда не стояла на месте. В жизни каждого человека периодически наступаютмоменты, когда он подводит итоги для того, чтобы двинуться дальше. Такой моментсейчас настал и для меня. Много песен спето, много еще предстоит спеть, но ужесегодня я могу сказать, что очень счастлива такими долгими отношениями с моимислушателями. […] Дорогие мои, буду счастлива поделиться с вами своей новойпрограммой, которую мы создаём вместе с группой невероятно талантливых людей.Шоу обещает быть сенсационным".21 апреля, субботаВ Театре НаталииСац состоится премьера оперы немецкого композитора Энгельберта Хумпердинка"Гензель и Гретель". Худрук театра в шутку охарактеризовал эту постановку как"Хоррор для детей младшего возраста". Это сюжет о двух детях, которыезаблудились в лесу и попали в волшебный домик к ведьме. За спектакль отвечаетмолодая постановочная команда: режиссер Надежда Бакшиева и художник ВасилисаКутузова. Музыкальный руководитель и дирижер – Алевтина Иоффе, которая сделалааранжировку партитуры для камерного оркестра. Создатели обещают, что зрителейбудет ждать много сюрпризов. Например, "пряничный" домик ведьмы в качестве данисовременности станет фургончиком для торговли мороженым. Начинаться спектакльбудет с фильма, в котором зрителям расскажут, почему семья главных героев —детей – вдруг стала бедной.В Доме культуры им. Зуева покажутмюзикл "Молодильные яблоки? Да ладно!". Это история о том, как Царевич Евсей пошелдобывать себе доброе имя, и для этого ему нужно принести деду молодильные яблоки.На пути он встретит дивные вещи, чудовищ страшных и красоту всей его жизни. Повествованиебудет проходить под развеселую музыку Дениса Копытова. Спектакль подходит длясемейного просмотра.В Театре на Юго-Западе покажутчерную комедию "Маленькие убийства" по мотивам одноименной пьесы ДжулсаФайффера. Америка. На улицах творится полный хаос: стрельба, перебои сэлектричеством, забастовки. И на фонеэтого всеобщего апокалипсиса Пэтси приводит знакомить своего бойфренда Альфредав дом к родителям. Это интеллектуальная постановка про глобальную запутанностьи случайность нашей жизни.В Институте русскогореалистического искусства посетителей ждет перфоманс артистов мюзикла"Преступление и наказание", выступление актеров спектакля "Дом 1907",архитектурный мастер-класс "Где живет книга?" бесплатные экскурсии и скидки намузейные каталоги в рамках акции акция "Библионочь". Также для посетителей весьдень будет действовать скидка 20% на все каталоги, изданные ИРРИ: "Советскийспорт", "Россия в пути", "Возвращайся домой", "Искусство в эвакуации" и новинка– "На краю цвета".В "Главclub Green Concert" выступит Akira Yamaoka With Orchestra. Кто не знает, этот человек –композитор-гуру в мире видеоигр, чьи невероятные атмосферные саундтреки сталинеотъемлемой частью многих игр, в частности культовой "Silent Hill". Авторполучил звание всемирно почитаемого создателя звуковых дорожек к фильмам ииграм. Охват стилей велик – от эмбиента и трипхопа до тяжелого рока. Концертпройдет в сопровождении полноценного симфонического оркестра.В Кремлевском дворце пройдетцеремония вручения премии "Шансон года". Зрителей будут ждать любимыеисполнители, лучшие песни, необычные дуэты и главные музыкальные сенсации года.Эта музыкальная премия вручается ежегодно за особые достижения в областиавторской песни. Лучших артистов года и лучшие песни здесь объявляет не жюри, асами радиослушатели. В ходе народного голосования, которое ежегодно проходит на"Радио Шансон", поклонники самого душевного жанра отдают свои голоса тем илииным исполнителям и песням.В СК "Олимпийский"выступит группа "Руки вверх!" с программой "Лучшее за 20 лет!". "Мы шли к этомудолгих 20 лет. Мы взрывали хит-парады и выступали на самых разных площадкахмира, чтобы однажды собрать "Олимпийский", – говорит Сергей Жуков. Гостей ждетграндиозное шоу, которое охарактеризует начало нового этапа в жизни группы. Концерты пройдут 21 и 22 апреля.22 апреля, воскресеньеВ "Крокус Сити Холле" состоитсязаключительный перед длительным перерывом концерт проекта "Классическая Ария".Легендарный отечественный хардрок-коллектив "Ария" выступит в сопровождениисимфонического оркестра с обновленным сет-листом и новым сценическим шоу. Задирижерский пульт встанет харизматичный швед Ульф Ваденбрандт, которого ужеокрестили "шестым членом группы". Поклонники получат отличную возможностьуслышать выступление своих кумиров.23 апреля, понедельникC 23 по 25 апреля в "Крокус Сити Холле" пройдет Synergy InsightForum – ежегодное бизнес-событие для тех, кто хочет идти в ногу со временем именяться. Перед гостями выступят 33 спикера, которые добились впечатляющихрезультатов в своей области: предприниматели, эксперты по развитию бизнеса иповышению личной эффективности, ученые, журналисты, деятели культуры. Каждый изних порадует новой программой и даст инсайты, которые позволят по-новомувзглянуть на процессы в жизни, вдохновиться на серьезные перемены.В Мещерском парке состоитсятрадиционный полумарафон (забег на дистанцию 21,1 км) серии Grom – "ТакедаВесенний гром", в рамках которого пройдет благотворительная акция #быстрееболи.В этом году ее цель – способствовать развитию детской паллиативной помощи вЦентрах содействия семейного воспитания Москвы. При поддержке участниковполумарафона и фонда Детский Паллиатив центры будут оснащены портативными истационарными передвижными системами, колясками, портативными электроотсосами иконцентраторами кислорода, лечебными смесями и оборудованием для их подачи. Это оборудование поможет решить целый рядпроблем в жизни маленьких пациентов.24 апреля, вторникВ клубе "16 Тонн" пройдет концертгруппы Shoo, играющей в жанре absolute soul. Публике будет презентован новый EP"Твоя Земля", а также состоится празднование дня рождения фронтмена коллектива– Шуни Балашовой. "За день до концерта я отпраздную свое 25-летие – особенныйрубеж в жизни каждого человека, а тем более творческого, – говорит Шуня. –Помните, БГ пел: "Мне двадцать пять, и я до сих пор не знаю, чего хочу"? Таквот, мне повезло, я точно знаю, кем хочу быть и твердо иду к своим целям имечтам. Сопутствующие победы только укрепляют мою в веру в то, что я все делаюправильно и живу своей жизнью. Релиз на Universal Music, случившийся в канунмоего дня рождения, тому доказательство!".В Центральном Доме Актера покажутспектакль "Любовная исповедь". Это монолог о любви и страсти к единственномумужчине судьбы. Пьеса Габриэля Маркеса "Любовная отповедь сидящему в креслемужчине" – единственная в творчестве всемирно известного писателя. Написана онаот лица женщины, но не только для женщин. Зрители увидят жизнь семьи —романтическая влюбленность девушки и юноши, свадьба, рождение сына, пришедшеепо наследству богатство... Но романтические чувства не вечны.25 апреля, средаВ Московском театре "ШколаСовременной Пьесы" покажут спектакль "Игра в преступление. Достоевский". "Тварья дрожащая или право имею?" – задумался молодой человек по фамилии Раскольникови решил получить ответ на сей вопрос, зарубив топором отвратительную, злобнуюстаруху-процентщицу. Но права на убийство, как считает Достоевский, нет ни у кого.И преступление непременно повлечет за собой наказание – не на каторге, не наплахе, а перед собственной совестью, то есть, перед Богом. Эту историю, котораявот уже 150 лет волнует весь мир, решили по-своему пересказать молодые артистыи режиссеры.В Театре на Таганке состоитсяпоказ музыкально-литературного спектакля "Как это делалось в Одессе". В основупостановки легли рассказы Исаака Бабеля из цикла произведений про Одессу,одесситов, их уклад жизни и нравы начала XX века: громкие застолья и кровавыеразборки, тихий шантаж и страстная любовь, благородные бандиты и скромныееврейские предприниматели, традиционные устои и смена власти.В ГКЦЗ "Россия" выступитна юбилейном шоу-концерте "Высоцкий-80. Я ЖИВ!". Артистка представитсобственную версию песни "Девушка из Нагасаки" в оркестровой аранжировкеЕвгения Крючкова – выступление будет проходить в сопровождении оркестраРосгвардии. Также в концерте примут участие: Никита Высоцкий, Жерар Депардье,Александр Домогаров, "Город 312", Юлия Чичерина, Дмитрий Дюжев, ОльгаКормухина, Владимир Кузьмин, "Черный кофе" и многие другие.В Центральном Доме Актера покажутспектакль "Полустанок". Это разговор о любви и чести со стихами АлександраГалича. Возможно, существует Ад и Рай, а на пути туда есть какая-топромежуточная точка – полустанок, где находятся души людей разных возрастов изразных эпох и социальных слоев. Что они там делают, чего ждут? Что от нихтребуется? Один из идейных лидеров приватизации 1990-х Пал Максимыч Чугайвнезапно задается этими вопросами. Режиссер, сценарист документального киноНикита Воронов написал пьесу в середине 90-х, когда стремительно менялисьнравственные ориентиры, представления о вечных ценностях, добре и зле, оставляяна своем пути тысячи покалеченных судеб и опустошенных сердец.26 апреля, четвергНа ВДНХ историк моды ителеведущий Александр Васильев откроет цикл выставочных проектов. В течениегода в павильоне №16 "Гидрометеорология" пройдут три экспозиции, где гостиувидят во всем своем многообразии уникальную коллекция исторического костюма,посвященная ХХ веку: "Весна и мода", "Пляжная мода" и "Гламур 80-х". Первойстанет "Весна и мода". Нежные расцветки, изящные трафаретные рисунки,растительные и цветочные мотивы, газовые косынки, пышные юбки в стиле new-look,введенные в моду Кристианом Диором в 1947 году, набивной ситец и шифон,крепдешин и креп-жоржет – под аккомпанемент советских песен, посвященных весне,посетители выставки окунутся в ностальгическую атмосферу ХХ века.На сцене "Театра Луны" состоитсяпоказ городского мюзикла "Маяковский" – совместного проекта АНО "Музыкальноесердце театра" и московского "Театра Луны". 2018 год – юбилейный год ВладимираМаяковского: 19 июля литературный мир будет отмечать 125-летие поэта. Городскоймюзикл "Маяковский" – это попытка художественно переосмыслить его идеи и жизнь,с учетом опыта всего XX века, а также понять какой он – Маяковский нашеговремени. Героев мюзикла – поэта и его великих современников – исполнят артисты,с чьими работами зрители знакомы по многим фильмам и ролям в мюзиклах.Постановочный период предварял кастинг,в котором приняли участие несколько сотен человек.В "Крокус Сити Холле" с большимакустическим концертом выступит группа "Мумий Тролль" – очень редкий формат дляколлектива. Программа "Вечерний Чай" названа в честь одной из песен с альбома"Шамора". Организаторы говорят, что вечер – время умиротворения, покоя итишины, а также задушевных откровенных бесед в уютном месте в хорошей компании.Именно такая атмосфера планируется в Крокус Сити Холле, а также новаямузыкальная подача, новый подход к сценографии и "инопланетные" гости.В кино выходит фильм"Привидение". Каждый день герой просыпается в новом теле, в новом месте в кругуновой семи. Все просто, ведь он – дух, который смотрит на мир глазами других и людей.И вот дух встречает ту, к которой хочет вернуться, найти способ остаться вместенавсегда.27 апреля, пятница27 апреля на площадке "Цифровоеделовое пространство" пройдет полнодневная лекция Маршалла Голдсмита подназванием. Голдсмит – личныйнаставник CEO Ford, Hasbro и Goldman Sachs. Он специализируется на развитиилидерства и коучинге руководящего состава организаций. Его называют одним изсамых влиятельных мыслителей мира в сфере менеджмента и одним из лучшихexecutie-коучем Америки. Он написал около 30 книг, в том числе известную"Прыгни выше головы!". И вот Маршалл Голдсмит приедет в Москву, чтобыподелиться свои опытом с руководителями российских компаний. Он расскажет отом, какие поведенческие модели приводят к тому, что человек начинает"буксовать" на вершине своего успеха и даст практические рекомендации, которыепомогут значительно повысить темпы личностного развития. Скидка 7% по промокоду "dniru".