Количество ответных мер на антироссийские санкции может увеличиться в процессе обсуждения законопроекта, внесенного в Госдуму. Этого не исключил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Количество ответных мер на антироссийские санкции можетувеличиться в процессе обсуждения законопроекта, внесенного в Госдуму. Этого неисключил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.По словам Володина, депутаты получают много дополнительныхпредложений, причем озвучиваются инициативы не только по симметричным ответам наамериканские санкции, но и по асимметричным мерам, которые направлены наразвитие различных сегментов российской экономики."Скорее всего, в ходе обсуждения количество ответныхмер может увеличиться, какие-то будут скорректированы. Предлагаются варианты,которые могут быть решениями не только по защите интересов граждан России, но истимулирующие развитие нашего бизнеса", – заявил Володин после прошедшегов Госдуме обсуждения законопроекта об ответных мерах на недружественныедействия США и других стран. В консультациях приняли участие эксперты и представители деловых кругов.До 3 мая ожидается получение заключение от правительства назаконопроект, а также предложения по поправкам, которые могут быть отражены впостановлении, сопровождающем первое чтение документа. После чего 15 маяожидается рассмотрение законопроекта впервом чтении. При этом Володин подчеркнул, что с принятием закона во втором итретьем чтениях депутаты затягивать не будут.Спикер Госдумы также не исключил введение в России уголовнойответственности за исполнение санкций США на территории нашей страны. Онвыступил за введение запрета на реализацию антироссийских решений внутригосударства. Володин высказался за самые жесткие меры в отношении тех, ктореализует антироссийскую санкционную политику в России.В России мы должны жить по российским законам.На встрече с экспертами спикер Госдумы назвал неэффективнойработу министерства здравоохранения России по импортозамещению лекарств. По егословам, эта тема будет обозначена законодателями при согласовании кандидатурыпремьер-министра."Мы говорили о необходимости обеспечения качественнымилекарствами наших граждан, привели примеры ряда министерств, которые обеспечилиимпортозамещение, в частности в оборонной сфере – практически до 100%", -сказал Володин.Спикер подчеркнул, что до сих пор 62% лекарств наотечественных прилавках – иностранные. По его словам, американские компанииполучают каждый год около 50 миллиардов рублей чистой прибыли от импорта вРоссию.Володин высказался о необходимости привлечения наотечественный фармацевтический рынок компаний из тех стран, которые неподдержали санкционное давление на Россию.Нельзя допустить, чтобы наши граждане стали заложникамипозиции американских властей.В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы помеждународным делам Алексей Чепа заявил после встречи с деловыми кругами иэкспертами, что любые западные санкции, в том числе санкции за возвращениеКрыма в состав России и "акт Магнитского", могут быть основанием длявведения ответных экономических мер со стороны нашей страны."Контрсанкционный законопроект дает возможностьреагировать на все санкции, в соответствии с этим законопроектом можетпоследовать действие, а может и нет", – сказал Чепа"Интерфаксу".Ко второму чтению законопроекта о контрсанкциях в отношенииСША возможности президента и правительства планируется расширить и уйти отупоминания конкретных отраслей и компаний. Такое заявление сделал заявил первыйзамглавы думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев."Ко второму чтению надо предусмотреть замену конкретныхотраслей, поименованных в законопроекте, на виды экономической деятельности,чтобы, с одной стороны, расширить возможности президента и правительства поадекватным ответам на те или иные недружественные шаги, а с другой стороны, неставить правительство перед необходимостью введения санкций против конкретныхкомпаний", – отметил Исаев и добавил, что спикер Госдумы заострил вниманиена необходимости внесения таких поправок.Кроме того, предполагается предложить правительству ежегодноотчитываться о реализации этого закона перед Госдумой, представлять подробныйобзор об экономических и социальных последствиях принимаемых мер.Соответствующая поправка будет подготовлена ко второму чтению.Напомним, в начале апреля США ввели санкции в отношении рядагосударственных деятелей страны, топ-менеджеров госкорпораций, крупныхпредпринимателей, частных компаний и госструктур. В связи с этим активы всехфизических и юрлиц в юрисдикции Соединенных Штатов решено заморозить.В ответ на недружественные действия Вашингтона большая группа депутатов, главы фракций ипредседатель Думы внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ответе насанкции США и других стран. Документ дает право правительству по решениюпрезидента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать илиограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции,лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничиватьвывоз из России редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество поатому, авиастроению и ракетным двигателям.