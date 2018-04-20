Количество ответных мер на антироссийские санкции может
увеличиться в процессе обсуждения законопроекта, внесенного в Госдуму. Этого не
исключил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Количество ответных мер на антироссийские санкции может
увеличиться в процессе обсуждения законопроекта, внесенного в Госдуму. Этого не
исключил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
По словам Володина, депутаты получают много дополнительных
предложений, причем озвучиваются инициативы не только по симметричным ответам на
американские санкции, но и по асимметричным мерам, которые направлены на
развитие различных сегментов российской экономики.
"Скорее всего, в ходе обсуждения количество ответных
мер может увеличиться, какие-то будут скорректированы. Предлагаются варианты,
которые могут быть решениями не только по защите интересов граждан России, но и
стимулирующие развитие нашего бизнеса", – заявил Володин после прошедшего
в Госдуме обсуждения законопроекта об ответных мерах на недружественные
действия США и других стран. В консультациях приняли участие эксперты и представители деловых кругов.
До 3 мая ожидается получение заключение от правительства на
законопроект, а также предложения по поправкам, которые могут быть отражены в
постановлении, сопровождающем первое чтение документа. После чего 15 мая
ожидается рассмотрение законопроекта в
первом чтении. При этом Володин подчеркнул, что с принятием закона во втором и
третьем чтениях депутаты затягивать не будут.
Спикер Госдумы также не исключил введение в России уголовной
ответственности за исполнение санкций США на территории нашей страны. Он
выступил за введение запрета на реализацию антироссийских решений внутри
государства. Володин высказался за самые жесткие меры в отношении тех, кто
реализует антироссийскую санкционную политику в России.
В России мы должны жить по российским законам.
На встрече с экспертами спикер Госдумы назвал неэффективной
работу министерства здравоохранения России по импортозамещению лекарств. По его
словам, эта тема будет обозначена законодателями при согласовании кандидатуры
премьер-министра.
"Мы говорили о необходимости обеспечения качественными
лекарствами наших граждан, привели примеры ряда министерств, которые обеспечили
импортозамещение, в частности в оборонной сфере – практически до 100%", -
сказал Володин.
Спикер подчеркнул, что до сих пор 62% лекарств на
отечественных прилавках – иностранные. По его словам, американские компании
получают каждый год около 50 миллиардов рублей чистой прибыли от импорта в
Россию.
Володин высказался о необходимости привлечения на
отечественный фармацевтический рынок компаний из тех стран, которые не
поддержали санкционное давление на Россию.
Нельзя допустить, чтобы наши граждане стали заложниками
позиции американских властей.
В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по
международным делам Алексей Чепа заявил после встречи с деловыми кругами и
экспертами, что любые западные санкции, в том числе санкции за возвращение
Крыма в состав России и "акт Магнитского", могут быть основанием для
введения ответных экономических мер со стороны нашей страны.
"Контрсанкционный законопроект дает возможность
реагировать на все санкции, в соответствии с этим законопроектом может
последовать действие, а может и нет", – сказал Чепа
"Интерфаксу".
Ко второму чтению законопроекта о контрсанкциях в отношении
США возможности президента и правительства планируется расширить и уйти от
упоминания конкретных отраслей и компаний. Такое заявление сделал заявил первый
замглавы думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
"Ко второму чтению надо предусмотреть замену конкретных
отраслей, поименованных в законопроекте, на виды экономической деятельности,
чтобы, с одной стороны, расширить возможности президента и правительства по
адекватным ответам на те или иные недружественные шаги, а с другой стороны, не
ставить правительство перед необходимостью введения санкций против конкретных
компаний", – отметил Исаев и добавил, что спикер Госдумы заострил внимание
на необходимости внесения таких поправок.
Кроме того, предполагается предложить правительству ежегодно
отчитываться о реализации этого закона перед Госдумой, представлять подробный
обзор об экономических и социальных последствиях принимаемых мер.
Соответствующая поправка будет подготовлена ко второму чтению.
Напомним, в начале апреля США ввели санкции в отношении ряда
государственных деятелей страны, топ-менеджеров госкорпораций, крупных
предпринимателей, частных компаний и госструктур. В связи с этим активы всех
физических и юрлиц в юрисдикции Соединенных Штатов решено заморозить.
В ответ на недружественные действия Вашингтона большая группа депутатов, главы фракций и
председатель Думы внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ответе на
санкции США и других стран. Документ дает право правительству по решению
президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или
ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции,
лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать
вывоз из России редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по
атому, авиастроению и ракетным двигателям.