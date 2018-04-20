Экс-губернатор Кемеровской области, председатель областного совета
народных депутатов Аман Тулеев заявил, что устал от политики. Он не намерен
участвовать в осенних выборах в областной парламент, как и
становиться членом Совета Федерации.
Экс-губернатор Кемеровской области, председатель областного совета
народных депутатов Аман Тулеев заявил, что устал от политики. Он не намерен
участвовать в осенних выборах в областной парламент, как и
становиться членом Совета Федерации.
Руководивший Кемеровской областью более 20 лет Тулеев считает,
что разговоры вокруг того, возглавит ли он снова облсовет или нет,
возникнет ли в регионе противостояние парламента и исполнительной
власти, не закончатся, если он снова решит пойти на выборы. Политик
заявил, что ему "достаточно".
"Я устал
от этой политики, от этой грязи, лжи. Видит господь, я честно служу
и стране, и Кузбассу, но не хочу я уже. Тошно от всего
этого. Достаточно…", – цитирует политика РИА Новости.
Он отметил, что после
ухода с поста главы Кузбасса у нет страха. "Ты начинаешь жить нормальной
жизнью, как живут все порядочные люди. И поэтому, честно говоря,
не хочу, и смысла нет в политике оставаться", – сказал он.
Также Аман Тулеев опроверг информацию
некоторых СМИ о том, что он уезжает на лечение за границу. "У
нас же хорошая медицина, хорошие центры у нас здесь, в Кузбассе,
и если лечиться, то нужно лечиться здесь, на месте. Потому что тебя
знают, отношение другое. А кто ты за границей?", – поделился
чиновник.
Напомним, Аман Тулеев подал
в отставку с поста губернатора региона после пожара в торговом центре
"Зимняя вишня", в котором погибли 64 человека, большинство
из которых дети. Позже Тулеев получил мандат депутата областного совета.
На внеочередной сессии 10 апреля Тулеев был избран на должность председателя
парламента Кузбасса.
Вступая в новую должность, экс-глава Кузбасса заявил, что "его совесть чиста перед богом". Врио губернатора Кемеровской области назначен Сергей Цивилев.