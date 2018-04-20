Экс-губернатор Кемеровской области, председатель областного совета народных депутатов Аман Тулеев заявил, что устал от политики. Он не намерен участвовать в осенних выборах в областной парламент, как и становиться членом Совета Федерации.

Экс-губернатор Кемеровской области, председатель областного советанародных депутатов Аман Тулеев заявил, что устал от политики. Он не намеренучаствовать в осенних выборах в областной парламент, как истановиться членом Совета Федерации.Руководивший Кемеровской областью более 20 лет Тулеев считает,что разговоры вокруг того, возглавит ли он снова облсовет или нет,возникнет ли в регионе противостояние парламента и исполнительнойвласти, не закончатся, если он снова решит пойти на выборы. Политикзаявил, что ему "достаточно"."Я усталот этой политики, от этой грязи, лжи. Видит господь, я честно служуи стране, и Кузбассу, но не хочу я уже. Тошно от всегоэтого. Достаточно…", – цитирует политика РИА Новости.Он отметил, что послеухода с поста главы Кузбасса у нет страха. "Ты начинаешь жить нормальнойжизнью, как живут все порядочные люди. И поэтому, честно говоря,не хочу, и смысла нет в политике оставаться", – сказал он.Также Аман Тулеев опроверг информациюнекоторых СМИ о том, что он уезжает на лечение за границу. "Унас же хорошая медицина, хорошие центры у нас здесь, в Кузбассе,и если лечиться, то нужно лечиться здесь, на месте. Потому что тебязнают, отношение другое. А кто ты за границей?", – поделилсячиновник.Напомним, Аман Тулеев подалв отставку с поста губернатора региона после пожара в торговом центре"Зимняя вишня", в котором погибли 64 человека, большинствоиз которых дети. Позже Тулеев получил мандат депутата областного совета.На внеочередной сессии 10 апреля Тулеев был избран на должность председателяпарламента Кузбасса.Вступая в новую должность, экс-глава Кузбасса заявил, что "его совесть чиста перед богом". Врио губернатора Кемеровской области назначен Сергей Цивилев.